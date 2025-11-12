Sahranjen Rajko Šerifović, Marija održala potresan govor: Dragi tata, nedostajaćeš svojoj Verici, iako to ona nikada neće priznati

Danas je na groblju u Kragujevcu saghranjen Rajko Šerifović, otac Marije Šerifović. Pevačica je zajedno sa majkom Vericom, bratom Danijelom, brojnom rodbinom, prijateljima i kolegama ispratila oca na večni počinak, koji je preminuo posle kratke i teške bolesti.

Marija je na groblju u Kragujevcu, gde je sahranjen Rajko Šerifović, održala potresan govor.

- Dragi tata, opraštamo se od tebe, ali znaj da je sve vredno truda i da ćeš nam nedostajati. Nedostajaćeš svojoj omiljenoj pevačici, svojoj Verici, iako to ona nikada neće priznati. Danas tata želim da znaš da sam sve uspela da razumem, ništa ti tata ne zameram, želim da znaš da ostaneš da živiš uz mene i u meni jer si ti moj dragi tata. Tata, tamo gde si sada baci pogled na nas, zapali crveni malboro, i znaj da je sve vredelo. Zagrli mog strica, onu malu gospođu, moju baku, a tvoju majku koja nas je sve volela. Voli te tvoja ćerka Marija, sin Danijel, unuk Mario i tvoja omiljena pevacica Verica - reči su kojima se Marija oprostila od voljenog oca.

Rajkovoj sahrani prisutvovale su i Marijine kolege sa estrade, pre svega Džejla Ramović, zatim Gordana Šaulić, Acko Nezirović i Saško Nikolić.

Rajko se Vericom Šerifović oženio 1982. godine i iz tog braka dobio ćerku Mariju. Njih dvoje su se razveli 2003. godine. Rajko je imao još jedan brak, a iz te ljubavne priče dobio je sina Danijela Pavlovića.

