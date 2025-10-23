Mirka Vasiljević donela važnu odluku, Žarko Jokanović je podržao javno

Mirka Vasiljević i njena porodica ovih dana je u centru medijske pažnje zbog afere u koju je upao njen partner i nevenčani suprug Vujadin Savić.

Lepa glumica iz dana u dan pokazuje da je jača od svega. Posao, četvoro dece, gluma, snimanje za Instagram... Ona, jednostavno, sve stiže.

I ne samo to, njen radni dan počinje u cik zore. Nedavno je objavila selfi na kojem se vidi tip-top sređena i to u 6:46, uz kratku poruku “Polazak na snimanje”.

Sada je otkriveno i na kakvo snimanje Mirka svakodnevno odlazi.

Naime, ona se pridružila ekipi serije “Nasledstvo”, čiji scenario potpisuje Žarko Jokanović, a režiju Predrag Marković i Anja Ružica Tadić. Priča počinje kada dve žene, koje se nikada u životu nisu srele, budu otrovane istim otrovom, istoga dana. Jedna je devedesetogodišnja vlasnica predratnog Hotela Pariz u kojem je vreme stalo, a druga je sekretarica tajkuna koji pokušava da se domogne hotela u centru grada, kako bi na njegovom mestu izgradio najveći tržni centar na Balkanu. Instagram screenshot/zarjok

Koja uloga je pripala Mirki, u ovoj drami od 200 epizoda, još uvek nije poznato, tek Žarko Jokanović joj je javno poželeo dobrodošlicu u tim.

U seriji “Nasledstvo” igraju još: Milica Milša, Danica Ristovski, Slobodan Boda Ninković, Ljiljana Stjepanović...





