Mirka Vasiljević i njena porodica ovih dana je u centru medijske pažnje zbog afere u koju je upao njen partner i nevenčani suprug Vujadin Savić.
Lepa glumica iz dana u dan pokazuje da je jača od svega. Posao, četvoro dece, gluma, snimanje za Instagram... Ona, jednostavno, sve stiže.
Pročitajte Mirka Vasiljević uslikana u cik zore, život i četvoro dece ne mogu da čekaju
I ne samo to, njen radni dan počinje u cik zore. Nedavno je objavila selfi na kojem se vidi tip-top sređena i to u 6:46, uz kratku poruku “Polazak na snimanje”.
Sada je otkriveno i na kakvo snimanje Mirka svakodnevno odlazi.
Naime, ona se pridružila ekipi serije “Nasledstvo”, čiji scenario potpisuje Žarko Jokanović, a režiju Predrag Marković i Anja Ružica Tadić. Priča počinje kada dve žene, koje se nikada u životu nisu srele, budu otrovane istim otrovom, istoga dana. Jedna je devedesetogodišnja vlasnica predratnog Hotela Pariz u kojem je vreme stalo, a druga je sekretarica tajkuna koji pokušava da se domogne hotela u centru grada, kako bi na njegovom mestu izgradio najveći tržni centar na Balkanu.
Koja uloga je pripala Mirki, u ovoj drami od 200 epizoda, još uvek nije poznato, tek Žarko Jokanović joj je javno poželeo dobrodošlicu u tim.
U seriji “Nasledstvo” igraju još: Milica Milša, Danica Ristovski, Slobodan Boda Ninković, Ljiljana Stjepanović...
Pročitajte još
Mirka Vasiljević donela važnu odluku, Žarko Jokanović je podržao javno
Mirka Vasiljević donela važnu poslovnu odluku
23/10/2025Saznajte više
Proslava jubileja magazina "Lepota & Zdravlje“ okupila ličnosti koje oblikuju savremenu scenu
"Lepota & Zdravlje“ okupila ličnosti koje oblikuju savremenu scenu
23/10/2025Saznajte više
Premijera filma “Povratak Žikine dinastije”: Ovako Boba izgleda 40 godina kasnije
Premijera filma “Povratak Žikine dinastije” premijerno 2. decembra u “Sava” centru
23/10/2025Saznajte više
Želja Nataše Bekvalac bila je da upiše OVAJ fakultet: To je bila prekretnica u mom životu
Želja Nataše Bekvalac se nikad nije ostvarila
22/10/2025Saznajte više
Tihomir Stanić progovorio o najvećoj boli: Osećao sam kao da mi se potpuno raspada telo
Braća Tihomira Stanića preminula su u razmaku od šest meseci
22/10/2025Saznajte više
Najbolja prijateljica Anice Lazić je naša manekenka, išle su u isto odeljenje, gledaćemo ih zajedno i u kadru
Anica Lazić i Sofija Milošević prijateljice su još iz srednje škole
22/10/2025Saznajte više
Komentari (0)