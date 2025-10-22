Želja Nataše Bekvalac bila je da upiše OVAJ fakultet: To je bila prekretnica u mom životu

Želja Nataše Bekvalac se nikad nije ostvarila

Juče je u jednom od najekskluzivnijih prestoničkih restorana Nataša Bekvalac promovisala novi album "Mama" koji je izdala posle punih devet godina diskografske pauze. Novosadska Barbika okupila je veliki broj medija, kasnije kolega i prijatelja koji su ulepšali za nju veoma važan dan.

Više od dva sata je strpljivo odgovarala na sva pitanja pripadnika sedme sile pošto se odavno nismo družili i razgovarali sa njom, a nije bilo pitanje na koje ni želela da odgovori.

Antonio Ahel/ATAImages

Bekvalčeva se prvobitno osvrnula na snimanje spota za naslovnu numeru u kom, pored nje, glavnu ulogu tumači njena majka.

- Moja mama nije znala šta je čeka to veče, rekli smo joj samo da nam treba pomoć oko spotova jer smo snimali intenzivno dan za danom. Mislila je da će uskočiti u pomoć oko tehničkih stvari, cela ekipa je plakala, spot smo snimili iz prvog puta - istakla je Nataša.

- Moj prioritet nije muzika već moja deca i moja majčinska uloga koja je zahtevnija jer sam samostalni roditelj i Hani i Katji i nikada ne bih stavila karijeru i muziku ispred dece. One su pre i iznad svega. Susrećem se sa strahom, nesigurnostima, pitanjima da li ja to mogu i da li sam kapacitet da sama odgajam i vaspitavam svoju decu. Imam jaku veru u univerzum i Boga u znam da on da uvek da koliko možeš da izdržiš - podvukla je Bekvalčeva.

- Preokret se dogodio pre sedam i po godina. Tada mi se život promenio u sekundi, to mi se tada dogodilo - dodala je Nataša, a zatim se osvrnula na bivšeg supruga Danila Ikodinovića Daču.

- Niko mi se nije javio, ni pojavio. Odavno sam odustala od očekivanja, zato i jesam srećna žena - dodala je uz osmeh na licu Bekvalčeva. Boško Karanović

Na pitanje da li je možda dobila poziv od nekog reditelja za neku novu ulogu u serijama koje se snimaju, pevačica je odgovorila da je između ostalog velika prekretnica u njenom životu bila kada nije primljena na glumu:

- Da sam bila talentovana kao glumica, verovatno bih bila primljena za glumu, ali su ocenili da nisam dovoljno dobra. To je takođe bila situacija u mom životu koja me je okrenula ka muzici - zaključila je Bekvalčeva.





