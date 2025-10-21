Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Poznati se okupili na promociji Nataše Bekvalac, Hana i Katja u centru pažnje

Autor: | 21/10/2025

0

Promocija novog albuma Nataše Bekvalac okupila je veliki broj javnih ličnosti.

Antonio Ahel/ATAImages

 

Aleksandra Prijović, Aco Pejović, Slaven Došlo, Lea Stanković ... samo su neke od zvanica koje su uveličale proslavu.

Pročitajte Nataša pesme posvetila mami, sestrama, ćerkama, a evo šta na sve to kaže tata Dragoljub -  Borio se do određenog momenta...

Zvezde večeri, bez sumnje, biće su ćerke Nataše Bekvalac, Hana i Katja.

Mlađa naslednica došla je u društvu bake Mire.

Natašu su podržale i sestre Dragana i Kristina, koje su joj uvek bile najveća podrška.

Eva Čubrović Antonio Ahel/ATAImages
