Promocija novog albuma Nataše Bekvalac okupila je veliki broj javnih ličnosti.
Aleksandra Prijović, Aco Pejović, Slaven Došlo, Lea Stanković ... samo su neke od zvanica koje su uveličale proslavu.
Pročitajte Nataša pesme posvetila mami, sestrama, ćerkama, a evo šta na sve to kaže tata Dragoljub - Borio se do određenog momenta...
Zvezde večeri, bez sumnje, biće su ćerke Nataše Bekvalac, Hana i Katja.
Mlađa naslednica došla je u društvu bake Mire.
Natašu su podržale i sestre Dragana i Kristina, koje su joj uvek bile najveća podrška.
Pročitajte još
Poznati se okupili na promociji Nataše Bekvalac, Hana i Katja u centru pažnje
Promocija novog albuma Nataše Bekvalac
21/10/2025Saznajte više
Posle skoro godinu dana od rođenja, Goran Bogdan i Jovana tek sada otkrili pol bebe
Goran Bogdan otkrio pol deteta koje je dobio sa Jovanom Stojiljković
21/10/2025Saznajte više
Gde je nestao Toni Bijelić? Dragana do jutra slavila rođenje unuke, od dede ni traga ni glasa već drugi dan
Toni Bijelić nije se oglasio povodom rođenja unuke
21/10/2025Saznajte više
Nataša pesme posvetila mami, sestrama, ćerkama, a evo šta na sve to kaže tata Dragoljub: Borio se do određenog momenta...
Otac Nataše Bekvalac najveća joj je podrška
21/10/2025Saznajte više
Nataša Bekvalac u belom lepa kao anđeo, otvorila dušu: Odavno sam odustala od očekivanja, zato i jesam srećna žena
Nataša Bekvalac promovisala album “Mama”
21/10/2025Saznajte više
Anđelina Džoli stigla u Rim, obukla haljinu otvorenih leđa i pokazala tetovaže koje nose snažne poruke
Anđelina Džoli pokazala tetovaže na leđima
21/10/2025Saznajte više
Komentari (0)