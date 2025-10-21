Nataša Bekvalac u belom lepa kao anđeo, otvorila dušu: Odavno sam odustala od očekivanja, zato i jesam srećna žena

Nataša Bekvalac danas je stala pred predstavike “sedme sile”, a u sklopu promocije svog novog albuma “Mama”, odgovarala je na brojna novinarska pitanja. Boško Karanović

Pevačica se za tu priliku pojavila odevena u belo, a mnogi su prokomentarisali da je lepa poput anđela.

Progovorila je o svojoj deci, Hani i Katji, pa otkrila:

-Samostalni sam roditelj, a ćerke su mi na prvom mestu. Nikada ne bih stavila svoju karijeru i muziku, ono što najviše volim mimo svoje dece, ispred njih. One su mi preče od svega.

Priznala je da se svakodnevno susreće sa strahovima, nesigurnostima, pitanjima – da li ja to mogu, da li sam kapacitet da sama odgajam i vaspitavam decu.

- Budući da imam jaku veru u univerzum, znam da bog uvek da onoliko koliko možeš da izdržiš. Kad pokleknem i pomislim da ne mogu više, bog mi pokaže da zapravo mogu i da jesam kapacitet.

Iskreno je priznala i to da joj se pre sedam i po godina život iz korena promenio.

- Kad ljudi kažu da život može da se promeni u sekundi, to je istina. Ja sam to doživela, mogu da kažem na sreću. Iz svake situacije možeš da izvučeš lekciju.

Potvrdila je da su sve pesme sa albuma "Mama" posvećene određenim ljudima.

- Odavno sam odustala od očekvianja, zato i jesam srećna žena - poručila je uz osmeh Nataša Bekvalac, potvrđujući da je bivši suprug Danilo Ikodinović nije pozvao zbog novog albuma, nti to očekuje od njega.





