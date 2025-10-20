Udala se ćerka Antonija Banderasa i Melani Grifit, slavlje u Španiji

Ove subote, 18. oktobra, Antonio Banderas doživeo je jedan od onih dana koji se zauvek pamte. Naime, glumac je odveo pred oltar svoju ćerku Stelu Banderas (29). (Photo by Carlos Alvarez/Getty Images

Važan datum u životu slavnog glumca, bio je ujedno i važan datum u kalendaru novinara, koji nisu oklevali da otputuju na njegovo imanje kako bi izveštavali o događaju.

Antonio im je odmah poslao hranu da se počaste, čak je izašao i nazdravio sa njima nakon što su maldenci rekli “da” - prenosi španska “Hola”.

Stela del Karmen Banderas, kako glasi njeno puno ime, ćerka je holivudskih zvezda Antonija Banderasa i Melani Grifit. Prošle godine verila se sa dugogodišnjim dečkom Aleksom Gruzinskim, a radosnu vest podelila je na društvenim mrežama. Iako je veći deo života provela u Americi, tačnije u Los Anđelesu, Stela gaji veliku ljubav prema domovini svojih predaka. Uostalom, i ona sama rođena je u Marbelji, stoga nije bilo dileme gde će se venčanje održati.

Tokom protekle godine, Antonio Banderas nije krio uzbuđenje svoje ćerke:

- Moja Stela se udaje - rekao je Banderas u tok-šou emisiji „El Hormiguero“. Photo by Kate Green/Getty Images

Srećan sam jer mi se baš sviđa za koga se udaje. Dolazio je kod mene kući da se igra kada je imao tri ili četiri godine, pošto su njih dvoje išli u istu predškolsku ustanovu.

Slavlje u Španiji okupilo je brojnu porodicu, pa su uz ponosne roditelje prisustvovala i braća i sestre koje su Antonio Banderas i Melani Grifit dobili u drugim partnerima. Dakota Džonson i Aleksandar Bauer, iz glumičinih brakova sa Donom Džonsonom i Stivenom Bauerom, kao i Džesi, sin Dona Džonsona.





