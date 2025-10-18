Supruga, majka, doktorka, influenserka, a za ovaj talenat Aleksandre Vasković čak ni najbliži nisu znali

Talenat Aleksandre Vasković je prelep, svaka čast

Supruga Bojana Vaskovića Aleksandra Vasković čini se da je žena za sve. Inače doktorka po zanimanju, poslednjih nekoliko godina je i influenserka kojoj popularnost na društvenoj mreži Instagram neprekidno raste. Instagram

Upravo na njenom profilu imali smo prilike da vidimo skriveni talenat Aleksandre Vasković kojim je očarala svoje pratioce. Lepa brineta sa suprugom je udružila snage pa smo imali prilike da čujemo kako Aleksandra Vasković peva. Naime, ona je izvela jednu od najpopularnijih pesama Kemala Montena dok ju je Bojan pratio na gitari.

- Tražili ste, gledajte! Spontani momenat pevanja jedne od najlepših Kemalovih pesama, koju toliko volimo, zabeležen kamerom.

Kako vam se dopada - upitala je Bojanova supruga, a komplimenti su se u komentarima nizali te su mnogi predložili da supružnici snime neki duet.

Ono što je sigurno da su njihovi naslednici sigurno nasledili muzički gen na oba roditelja te nas ne bi iznenadilo da Angelina, Mihajlo i Helena krenu stopama popularnog oca.

Podsećanja radi, Aleksandra je završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu nakon čega je stažirala na klinici za ginekologiju kada je doživela veliko razočaranje o čemu je javno govorila. Tada je rešila da doktorsku karijeru ostavi po strani i da se posveti majčinstvu, a kako je veoma duhovita i šarmantna njeni pratioci na društvenim mrežama obožavaju sadržaj koji objavljuje pa je postala veoma uticajna influenserka.





