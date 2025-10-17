Udaje se bivša draga: Haris konačno prokomentarisao Melininog verenika

Prethodne subote Melina Džinović se verila za milionera srpskog porekla sa kojim je u emotivnoj vezi već izvesno vreme i žive zajedno u Monaku. Svi su očekivali kako će na ovu vest reagovati bivši suprug modne kreatorke, Haris Džinović s obzirom da znamo da njihov razvod je bio sve samo ne sporazuman i jednostavan. Antonio Ahel/ATAImages

Naime, pevač je sinoć nastupao u jednom beogradskom lokalu, pa se neposredno pre koncerta družio sa sedmom silom govoreći o svim aktuelnim temama, naravno jedna od njih bila je i veridba njegove bivše žene.

Haris Džinović o Melininoj veridbi nije želeo mnogo da detaljoše, samo kratko, dotaknuvši se njenog novog izabranika. Pevač je na konstataciju da izgleda bolje od Melininog novog verenika rekao sledeće.

- Nemam pojma verujte mi, to je moja prošlost, niti me zanima, ja sa prošlošću ne mogu ni da razgovaram, ni da kalkulišem niti da je menjam - rekao je pevač, pa otkrio da li bi ponovo stao na ludi kamen i da ima energiju mladića:

- Sve je moguće, prva stavka je fizčki izgled.

Podsećamo, modna kreatorka se neposredno posle razvoda od pevača odselila iz srpske prestonice i sreću pronašla kraj mora, tačnije u Monte Karlu. Upravo tamo ju je večana kuma Slavica Eklston upoznala sa sadašnjim verenikom sa kojim je na prvu "kliknula".

Kako prenose domaći mediji, oni već uveliko pripremaju svadbeno veselje koje će se održati na njegovoj skupucenoj jahti dugoj 48 metara čiji je vlasnik već punih 12 godina. Ono što je zanimljivo je činjenica da se Melina i prvi put udala na jahti usidrenoj u Dubrovniku.

Takođe, od sinoć se po medijima provlači vest da zbog narušenih porodičnih odnosa sa ocem i bratom Kanom, Đina Džinović se seli kod majke u Monako, što pevač nije želeo preterano da komentariše.





