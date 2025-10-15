Udaje se Melina Džinović! Svadba na brodu, lokacija san snova

Svadba Meline Džinović desiće se ubrzo ako je suditi po onome što smo saznali tokom jučerašnjeg dana. Naime, modnu kreatorku je pre četiri dana zaprosio uspešni biznismen srpskog porekla koji je od nje stariji čak 25 godina. Antonio Ahel/ATAImages

Kako prenosi "Blic", njih dvoje uskoro prave gala venčanje! Melinin verenik uveliko sve sprema za njihovo venčanje, a svadba će, navodno, biti na njegovom novom brodu.

- On već ima brod dugačak čak 48 metara, njega je kupio 2013. godine. Celo leto su proveli na njemu, ali on je odlučio da ga stavi na prodaju. Rešio je da kupi još veći brod na kom će napraviti gala svadbu u Monaku.

Kako izvor dalje navodi za domaće medije, brod će sve vreme ploviti tokom ceremonije i proslave.

- Ako sve bude teklo kako su planirali, svadba će biti na brodu koji će sve vreme ploviti. Biće to milionska svadba koja će se prepričavati. On je sve do sitnica isplanirao za taj dan i još uvek se dogovaraju oko svih detalja - zaključuje izvor.

Slavlje je napravljeno u Monaku, a modna dizajnerka je odmah rekla "da", čim ju je bogati biznismen pitao da se uda za njega. Sa verenikom živi u luks nekretnini

Melinin verenik je toliko bogat, da ima pravu imperiju. Kako se ranije navodilo, Melina sa sadašnjim verenikom živi u luksuznoj nekretnini. Kako su prenosili domaći mediji, njihov dom je čist luksuz. Za nekretninu u kojoj oni trenutno žive potrebno je bilo da se izdvoji nekoliko desetina miliona evra.

Podsećanja radi, ako je neko zaboravio davne 2014. godine modna kreatorka i njen bivši suprug Haris Džinović takođe su sudbonosno "da" izgovorili na prestižnoj jahti koja je bila usidrena u Dubrovniku. Privatna Arhiva

Inicijativa da ozvaniče vezu potekla je od Melinine kume Slavice Eklston, nekadašnje supruge vlasnika Formule 1, koja je iz jednog nezvaničnog razgovora shvatila da Džinovići nisu zvanično u braku. Istog trenutka odlučila je da uzme stvar u svoje ruke. Harisov venčani kum bio je industrijski magnat Filip Cepter.

‒ I prema Slavici, kao i prema Filipu, gajimo emocije dublje od prijateljskih. Oni su istinski članovi naše familije i to smo napokon ozvaničili ‒ istakli su mladenci u ekskluzivnom intervjuu koji su dali neposredno posle venčanja.





