Porodični prijatelj progovorio o Mirkinom ocu: Nestvarno lep momak, poginuo je u mercedesu koji mu je majka kupila od poznatog košarkaša

Otac Mirke Vasiljević poginuo je u saobraćajnom udesu

Iako je od detinjstva prisutna u medijima i rado se odaziva pozivu novinara, Mirka Vasilejvić uvek je nastojala da sačuva privatnost. O temama vezanim za porodični život govorila je pažljivo odmeravajući reči.

Nije tajna da je glumica rasla bez oca, ali kako je do toga došlo nije želela da pojašnjava.

- Oca sam izgubila pre nego što sam se rodila, još tokom mamine trudnoće. Takav je bio splet okolnosti, rekla je jednom prilikom gostujući u emisiji “Pretres”, na Hype televiziji, pa dodala da je to krst koji nosi ceo život, hrabro i ponosno.

Vetar u leđa oduvek joj je bila majka Mirjana. Direktorka Sektora za upravljanje vazdušnim saobraćajem, meteorološkim uslugama i uslugama vazduhoplovnog informisanja Kontrole letenja Srbije ćerku je naučila da se kroz život bori i da nikada ne odustaje. Antonio Ahel/ATA Images

O porodici Mirke Vasiljević sada je progovorio Boža Spasić, gostujući u jednoj emisiji na Kurir televiziji.

- Mirka je dobila ime po svom ocu Mirku Vasiljeviću. Divan momak, lično sam ga poznavao. Vazda je voleo da bude jedan holivudski lepotan, Džems Din. Mirkina mama i on bili su, u to vreme, jedan od najlepših parova u Beogradu. Antonio Ahel/ATAImages

Kako je naveo, roditelji su ga obožavali.

- Bio je jedno razmaženo dete kome su roditelji sve davali. Majka mu je kupila mercedes od košarkaša Kićanovića. U njemu je kasnije nastradao. Bio je sa društvom u jednom poznatom restoranu, nakon nekog vremena je krenuo kući, seo je u taj automobil i ukucao se u banderu.

- Njegova majka, za koju je bio izuzetno vezan, napravila mu je nesvakidašnjji spomenik – pola mercedesa u mermeru.

Gospodin Spasić, prisećajući se oca Mirke Vasiljević, spomenuo je da je bio na njegovoj sahrani, ali i na svadbi.

- Bio sam prisutan kada su se Mirkini tata i mama venčali. Ona je tada bila u drugom stanju, Mirka oca nije stigla da upozna.

- Inače, to je jedna izuzetno časna porodica – zaključio je Boža Spasić.





