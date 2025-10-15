Oglasio se Vujadin Savić, dva sata je malo za ono što se dogodilo, izneo svoju stranu priče

Već više od dva dana piše se i priča samo o nezavidnoj situaciji u kojoj se našao Vujadin Savić prvobitno zbog otkaza u FK Crvena Zvezda, a odmah potom i zbog ucene u iznosu od nekoliko desetina hiljada evra.

Bivši fudbaler Crvene zvezde, Vujadin Savić saslušan je u Trećem osnovnom tužilaštvu u Beogradu juče u popodnevnim časovima, a zbog postupka koji se vodi protiv transrodne osobe A. K. (21), osumnjičene da ga je ucenjivala privatnim fotografijama i snimcima, preneli su domaći mediji. Antonio Ahel ATA Images

Prema saznanjima Kurira, saslušanje je održano 8. oktobra u 13.30 časova, a Savić je u zgradu tužilaštva stigao u pratnji svog advokata.

- Vujadin je došao u prisustvu advokata i zadržao se oko dva sata u Trećem osnovnom tužilaštvu. Tom prilikom on je izneo svoju stranu priče - naveo je izvor pomenutog lista.

Osumnjičenom A. K. određen je pritvor od 30 dana zbog postojanja opasnosti da bi boravkom na slobodi mogla da utiče na svedoke ili manipuliše dokazima. Kako nezvanično saznaje Kurir, suma novca kojom je navodno ucenjivala Savića iznosi oko 50.000 evra. U okviru akcije sproveden je i pretres stana A. K. na Vračaru, gde su zaplenjeni elektronski uređaji i materijal koji bi mogao poslužiti kao dokaz u postupku.

Podsećamo, juče tokom dana njegova nevečana supruga Mirka Vasiljević javila se lekaru zbog narušenog zdravstvenog stanja, i ekstremno visokog krvnog pritiska, verovatno prouzrokovanog aferom bivšeg fudbalera.

Sa Marakane je tada saopšteno da se saradnja prekida zbog privatnih razloga koji se tiču fudbalera.

Samo dan kasnije, klub je uklonio sve fotografije Savića sa zvaničnog sajta.

Vujadin Savić, sin legende Zvezde Dušana Savića, odmah po završetku karijere započeo je trenerski put, radeći u stručnom štabu Miloša Milojevića, a potom i sa Barakom Baharom i Vladanom Milojevićem.





