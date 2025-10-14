Mirka Vasiljević primljena u bolnicu, naglo joj pozlilo

Mirka Vasiljević u bolnici je završila nakon što joj je naglo pozlilo posle svih spekulacija vezanih za njenu porodicu i nevenčanog supruga Vujadina Savića.

Kako portal Republika ekskluzivno saznaje, glumica se sama javila lekarima zbog naglog skoka krvnog pritiska, a njenom zdravstvenom stanju prethodili su dani ispunjeni stresom i napetošću, usled drame u koju je upleten njen nevenčani suprug, bivši fudbaler. Antonio Ahel/ATAImages

Kako dalje saznaje Republika, glumica je već neko vreme pod ogromnim psihičkim pritiskom zbog medijske buke i informacija koje svakodnevno izlaze u javnost o Vujadinovom slučaju.

Iako je poznata po svom staloženom ponašanju i profesionalnosti, situacija koja se poslednjih dana odvija oko njenog partnera očigledno je ostavila posledice na njeno zdravlje.

Podsećanja radi, policija je uhapsila osobu koja je, prema saznanjima istrage, pokušala da uceni poznatog fudbalera i trenera Vujadina Savića, sina legende Crvene zvezde Duleta Savića. Osoba je navodno od sportiste zahtevala čak 50.000 evra, preteći da će objaviti fotografije i snimke ukoliko mu novac ne bude isplaćen.

Slučaj je odmah prijavljen nadležnima, a zahvaljujući brzoj reakciji policije, osumnjičeni je lociran i uhapšen u rekordnom roku naveo je Kurir.

Vujadin Savić je nedavno iznenada napustio stručni štab Crvene zvezde, gde je radio kao pomoćni trener. Klub sa Marakane saopštio je tada da je reč o “privatnim razlozima”, ne otkrivajući detalje.

Dan nakon objave, sve fotografije Savića uklonjene su sa zvaničnih klupskih kanala, što je dodatno podgrejalo spekulacije o razlozima njegovog odlaska.

Sada, nakon hapšenja jasno je da su u pitanju bile ozbiljne privatne okolnosti koje su uzdrmale i njega i njegovu porodicu.





