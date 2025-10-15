Suzana Mančić sinoć se pojavila na koncertu pevača Borisa Režaka u Sava centru, a to je ujedno i prva prilika gde je mogla da se druži sa medijima nakon ćerkinog venčanja.
Njena starija mezimica Teodora Kunić pre dve nedelje je izgovorila sudbonosno "da" 23 godine starijem generalu Miroslavu Talijanu, a intimno slavlje upriličili su u prestoničkom restoranu.
- Venčanje je bilo fantastično, ja sam jako srećna što je moja ćerka našla svoju ljubav i ona je srećnija od mene. Obećala sam joj da ću je naučiti da zašije dugme, sve ostalo zna i da kuva i pegla, ali dugme, to je misterija - kazala je nekadašnja Loto devojka.
Na pitanje da li je očekivala toliko pompu oko ćerkinog venčanja, odgovorila je:
- Ja sam znala da će moja ćerka želeti svadbu u anonimnosti, ne u tajnosti, nema šta da se krije, ali ne vredi. Ne možeš da kažeš svatovima da ne izbacuju slike, svako to voli... Nevesta je bila božanstvena...
Mnogo se pričala i da je Suzanina naslednica u drugom stanju, ali je ona demantovala te navode.
- Nije trudna, to su spekulacije. Kada bude bila trudna ja ću to sa ponosom i radošću to objaviti . Volela bih da vidim produženje generacijsko, radovala bih se, ja sam živ čovek i da uživam u ulozim nane, neću biti baka - rekla je voditeljka.
Podsećanja radi, lepa brineta na venčanju je plenila u elegantnoj beloj haljini uskog kroja, sa izraženim šlicem i dugim velom koji se spuštao niz pod, a suprug Teodore Kunić Miroslav Talijan imao je specijalno odelo povodom najlepšeg dana u životu.
Mladoženja je na svečanost došao u uniformi, a par je pred oltarom potvrdio svoju ljubav. Nakon obreda, ispred crkve su ih dočekale zvanice koje su ih obasule konfetama, u znak sreće i blagoslova.
Na društvenim mrežama poteglo se pitanje ko je suprug Teodore Kunić? U pitanju je čovek koji je ponovo stariji od nje, i to 23 godine i bavi se ozbiljnim poslom.
Miroslav Talijan rođen je 1970. godine u Smederevskoj Palanci. Posle Vojne gimnazije, završio je i Vojnu akademiju, smer pešadija, a potom nastavio da se obrazuje na Fakultetu bezbednosti gde je završio master studije, potom na Fakultetu političkih nauka specijalističke studije, a doktorirao je 2008. godine na Vojnoj akademiji. Posle osam godina završio je i Visoke studije bezbednosti i odbrane. Godinama je u vojnoj službi, a od prvog položaja potpuručnika napredovao je do komadanta 72. brigade za specijalne operacije, što je postao 2018. godine, piše na sajtu Vojske Srbije.
Miroslav, koji se na crkvenom venčanju pojavio u uniformi, već ima dva braka iza sebe i petoro dece, a Teodora, koja je rođena 1993. godine, prethodno je bila udata za izvesnog milionera iz Amerike, a taj brak je brzo završen razvodom.
Ljubav je planula na prvi pogled a već duže vreme uživaju u obostranim emocijama koje su poželeli da krunišu brakom.
