Udala se Teodora Kunić! Ćerka Suzane Mančić kao prava princeza, a tek da vidite mladoženju

Udala se Teodora Kunić, starija ćerka Suzane Mančić!
Lepa brineta izgovorila je sudbonosno „da“ svom partneru. Na venčanju je plenila pažnju u elegantnoj beloj haljini uskog kroja, sa izraženim šlicem i dugim velom koji se spuštao niz pod.
Mladoženja je na svečanost došao u uniformi, a par je pred oltarom potvrdio svoju ljubav. Nakon obreda, ispred crkve su ih dočekale zvanice koje su ih obasule konfetama, u znak sreće i blagoslova.
Ponosna majka, Suzana, nije krila radost. Sa osmehom je pratila svaki trenutak i strpljivo pozirala uz mladence. Za ovu priliku odabrala je kombinaciju u svetlim tonovima – krem suknju, sivo elegantno gornje parče i upečatljiv cvetni detalj u kosi, kojim je zaokružila svoj svečani izgled. Venčanju je prisustvovao i mladin otac, bivši muž Suzane Mančić - Nebojša Kunić.
Pročitajte Ovo je omiljeni parfem Suzane Mančić, samo jedna kap osvaja
Podsećanja radi, Teodora Kunić bila je udata za 20 godina starijeg milionera iz Amerike, a svadba se odigrala u tajnosti u Las Vegasu, o čemu ni voditeljka nije znala u tom trenutku.
Suzani Mančić bilo je izuzetno krivo što je naslednica nije obavestila da se udaje, ali joj je Teodora tada objasnila kako je do takve odluke došla iznenada, dok će veliku svadbu organizovati u Beogradu, pisali su mediji tada.
- Sa mnom im neće biti lako. Šta oni misle?! Zet je bio kriv za sve. Tako sam mu i rekla kada su počeli ozbiljno da se zabavljaju. Bila sam jako ljuta i pozvala sam ga da razgovaramo. I on čovek seo i rekla sam mu: Slušaj ti, ti si mnogo stariji od nje i ti si mi odgovoran za sve što se desi između vas. Tako sam mu rekla, nema tu podeljene odgovornosti - otkrila je Suzana u Magazinu in.
Ipak, brak sa milionerom nije uspeo, a kao razlog ekspresnog razvoda naveli su razlike u karakteru.
