Trudna Teodora Kunić? Generalu Miroslavu Talijanu to bi bilo šesto dete, oglasila se Suzana

Ćerka Suzane Mančić tokom prethodnog vikenda izgovorila je sudbonosno "da" 23 godine starijem generalu Miroslavu Talijanu, a sada su stigle srećne vesti. Teodora Kunić / Instagram

Par je organizovao intimno svadbeno slavlje u krugu porodice i prijatelja, a kako prenose domaći mediji, Teodora i Miroslav imaju još jedan razlog za slavlje - Suzanina ćerka je trudna.

- Teodora je u drugom stanju, a svadbu su zakazali čim su saznali. Još je rano da o tome govore javno, zbog čega samo najbliži znaju - rekao je izvor blizak paru.

Brigadni general Talijan iza sebe već ima dva braka iz kojih ima petoro dece, dok je Teodora ranije bila udata za američkog milionera starijeg 20 godina, od kojeg se razvela.

Ćerka Suzane Mančić i Talijan su se venčali u crkvi prethodni vikend, a od tada su privukli mnogo pažnje na sebe. Ono što se zna jeste da je pre Teodore, general bio u braku sa ćerkom Nebojše Pavkovića Marijom. sa kojom ima dvoje dece dok iz prvog braka ima još tri naslednika.

Povodom ovih navoda oglasila se i nekadašnja Loto devojka otkrivši da su u pitanju samo nagađanja i spekulacije, te da njena mezimica još uvek nije u blagoslovenom stanju:

- Ne, nije trudna - kratko je Suzana poručila za medije.

Miroslav Talijan rođen je 1970. godine u Smederevskoj Palanci, što znači da je pune 23 godine stariji od Teodore. Posle Vojne gimnazije, završio je i Vojnu akademiju, smer pešadija, a potom nastavio da se obrazuje na Fakultetu bezbednosti gde je završio master studije, potom na Fakultetu političkih nauka specijalističke studije, a doktorirao je 2008. godine na Vojnoj akademiji. Posle osam godina završio je i Visoke studije bezbednosti i odbrane.

Već godinama je u vojnoj službi, a od prvog položaja potpuručnika napredovao je do komadanta 72. brigade za specijalne operacije, što je postao 2018. godine, piše na sajtu Vojske Srbije.

Službu je započeo kao komandir voda u četi vojne policije, a potom i kao komandir voda u padobransko-izviđačkoj četi, komandir odeljenja u četi vojne policije Bataljon za protivteroristička dejstava, komandir padobranske čete, komandant Bataljona za protivteroristička dejstava, nastavnik na Katedri operatike na Vojnoj akademiji, rukovodilac poslediplomskih studija i usavršavanja u Školi nacionalne odbrane na Vojnoj akademiji, načelnik Škole nacionalne odbrane, načelnik Vojne akademije, pa sve do komadanta Specijalne brigade, posle čega je dobio dužnost komadanta 72. brigade za specijalne operacije.










