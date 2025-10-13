Sahranjen Halid Bešlić: Poslednju počast legendarnom pevaču odalo više od 50. 000 ljudi, Sejda nije smogla snage...

Sahranjen Halid Bešlić u Sarajevu, porodica, prijatelji, kolege i preko 100.000 ljudi ga ispratilo na večni počinak

Danas tačno u 11 časova započela je komemoracija Halidu Bešliću u sarajevskom Narodnom pozorištu, pa dok su unutra boravili i govorili njegovi članovi porodice, prijatelji i kolege ispred je veliki broj ljudi odavao počast preminulom pevaču gledajući prenos putem video-bima.

Nakon komemoracije mnoštvo ljudi je kroz Sarajevo šetalo i odalo počast legendi narodne muzike. Porodica, prijatelji i mnogobrojni meštani molili su se za pokoj duše pevača u haremu Gazi Husrev-begove džamije.

Povorka je nakon molitve krenula ka večnoj kući Bešlića na groblje Bare. Kovčeg sa telom pokojnog pevača stigao je do njegove večne kuće. Kolona ljudi je bila duga nekoliko kilometara, a gotovo nigde u centru Sarajeva nije mogla igla da se spusti.

Neutešna porodica, Halidovi unuci, stajali su odmah do večne mesta gde će pevač biti sahranjen. Takođe i Dino Merlin stigao je na groblje i stajao pored hodža i imama. Efendija je na početku molitve održao govor.

- Poštovana porodico, prijatleji, okupili smo se danas na dženazi da se sa ljubavlju oprosatimo od našeg dragog brata koji nas je okupio ovde. Život na ovom svetu je putovanje između ezana i namaza. Na tom putovanju jedino je važno pored odanosti, koliko smo ljubavi i dobrote jedno drugima dali. Halid je možda najbolji primer te ljubavi i dobrote koje insan na tom putu nesebično daje i nadam se da ćemo izvući poruku. Molimo se da Bog našem Halidu oprosti sve grehe i da ga uvede u sve dobre robove svoje - govorio je.

Prema islamskim običajima, telo pokojnika koje se nalazi u sanduku umotano je u beli čaršav (ćefin) i dženaza treba da se obavi što pre. Zadnji počinak treba da bude skroman i jednostavan a na drvenoj tabli koja ide na sanduku sem imena i prezimena i datuma rođenja, ne stoji nikakvo obeležje.

U jednom trenutku kroz ceo grad prolomio se poslednji aplauz za Halida Bešlića.

U Narodnom pozorištu održana je komemoracija Halidu Bešliću, tokom koje su prijatelji i kolege govorili o njegovom životu, muzici, a pre svega o dobrim delima. Prva za binu je hrabro i ponosno, na dedu Halida, izašla pevačeva unuka Lamija.

- Deda, znaš deda, znamo mi da si poseban. Mnogo ljudi te voli. Nismo ni bili svesni koliko ih je. Ja jesam muzički nadarena, a imam i na koga da budem. Ja sam dedin lav. Volela bih da si još dugo sa nama, fališ nam jako. Znaš deda, mama nam nije rekla da si nas u utorak na pustio, ali mi smo znali. Deda, ti si naša ljubav, oslonac i štit. Mi bi voleli da si tu. Volimo te - rekla je mala Lamija.






