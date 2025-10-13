Halidu Muslimoviću pozlilo tokom davanja izjave na komemoraciji Halidu Bešliću

Uskoro počinje komomeracija Halidu Bešliću u Narodnom pozorištu u njegovom Sarajevu, a brojne kolege, prijatelji i članovi porodice pristižu kako bi mu odali poslednju počast.

Među prvima je stigao njegov kolega i dugogodišnji prijatelj, a tokom izjave koju je davao prisutnim medijima Halidu Muslimoviću pozlilo je te je morao u pola rečenice da prekine sve. Antonio Ahel ATA Images

- Teško je bilo šta reći, kad je sve rečeno. Halid, moj imenjak je armirao estradu sa svojim hitovima, sa svojim... - jedva je izustio pevač i prekinuo davanje izjave.

Osim Muslimovića u sarajevsko Narodno pozorište stigao je Rasim Ljajić, zatim Emina Jahović a pre svih njih stigao je pevačev jedinac Dino kako bi se uverio da je sve spremno.

Podsećanja radi, legendarni pevač narodne muzike preminuo je 7. oktobra na onkološkoj klinici u Sarajevu samo mesec i po dana nakon što mu je ustanovljena dijagnoza kancera jetre.

Pročitajte Uz ovu pesmu će sutra biti sahranjen Halid Bešlić

Nikada se ljudi iz čitavog regiona nisu opraštali od nekog muzičara kao što su to prethodnih dana radili u znak sećanja na Halida u Sarajevu, Beogradu, Novom Sadu i brojnim drugim gradovima bivše Jugoslavije.

Bešlić će biti sahranjen danas, dženaza počinje u 13 časova i 30 minuta, a sinoć se oglasila i njegova najveća ljubav kojoj je nedavno poklonio pesmu, Sejda, a detalje je otkrila njihova prijateljica Hanka Paldum u razgovoru za "Premijeru vikend specijal":

- Rekao mi je: "Mene ništa ne boli. Sejdu moju boli, mene ne boli". Stegla sam srce da mi suze ne krenu, a Dino je plakao dok nas je slušao. Sejda, Dino i njegove unučice bili su njegovi najveći hitovi. Danas Sejda plače i govori: "Nema mog Haldže…" - rekla je Hanka u "Premijeri - Vikend Specijalu".





