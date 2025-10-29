Smrt Halida Bešlića mogla je biti sprečena, lekar jasan: Ovaj život je jeftino prodat

Smrt Halida Bešlića mogla je biti sprečena, reči su lekara

Halid Bešlić preminuo je posle bitke sa opakom bolešću, a njegova sahrana pamtiće se večno. Tog 13. oktobra okupio se ogroman broj ljudi, više od 50.000, koji su u emotivnoj atmosferi pevača ispratili na večni počinak. Iako se Halid mesecima borio za život u bolnici, njegovi prijatelji su do poslednjeg trenutka mislili da će uspeti da izađe kao pobednik.

Halid Muslimović je zabeležio njihov poslednji telefonski razgovor, a kako je sada izjavio za SCANDAL!, uveren je da je njegova smrt mogla biti sprečena, što mu je rekao i doktor.

- Jako mi je žao što je otišao, mogao je biti sa nama još dugo vremena, naročito kada mi je doktor Džajić, jedan njegov prijatelj na komemoraciji rekao da je to moglo biti sprečeno. Rekao mi je "Ovaj život je jeftino prodan". Da je to bilo na vreme sanirano, to su neke sitne stvari... Sada njega nema i to više ne važi, tu su njegove pesme, tu je njegov lik, sećanje na zajedničke koncerte - rekao je Muslimović za SCANDAL!. M.M./ATAImages

Smrt Halida Bešlića veoma je izenadila sve njegove kolege i prijatelje, koju su ga do poslednjeg dana posećivali i zvali, verujući da će se veoma brzo izvući i biti onaj stari.

- Bilo mi je drago što sam ga čuo. Drago mi je i to sam zabeležio. Ja sam njega zvao i uključili smo kamere. Glupo je, čovek leži u bolnici, ja da ga pitam kako si i šta će biti. Okrenuo sam temu i počeo neke gluposti da valjam. To mi je neka jako dobra slika, gde se obojica smejemo maksimalno, kao da nam neko priča neke viceve. Čuvam tu sliku i napraviću sebi da je uokvirim i staviću na neko dobro mesto za sva vremena. Znao sam da je teška situacija, ali sam verovao da medicina može tu nešto da napravi. Dva dana pre sam se čuo sa njegovim sinom Dinom i on je saopštio da je situacija teška. On mi je rekao da neće ovo dugo potrajati, onda sam sve znao, čim dete za oca tako kaže - zaključio je Halid Muslimović.





