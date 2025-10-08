Devojka Andreja Taškovića je nestvarno lepa, na punoletstvu se pojavila sva u belom, Viki je obožava FOTO

Viki Miljković i Dragan Tašković Taške pre dve večeri proslavlili su punoletstvo sina Andreja i to ni manje ni više nego u najprestižnijem beogradskom hotelu koji se nalazi tik uz njihovu zgradu gde godinama unazad žive.
Andrej Tašković do najsitnijih detalja osmislio je proslavu za pamćenje a roditelji su sve njegove želje pretočili u realnost, pa je već na prvi pogled svima je jasno da je to bilo veče i noć za pamćenje.
Posebna pažnja poklonjena je dekoraciji koja ostavlja bez daha. Sala hotela pretvorena je u bajkoviti prostor u kojem dominira zlatna boja od stolnjaka, stolica pa sve do escajga, sa aranžmanima od prirodnog cveća u veselim bojama i elegantnim svećnjacima na stolovima.
Ponosni roditelji su se pobrinuli da svaki kutak izgleda besprekorno, a ispred sale postavljen je luk sa balonima ispred kojeg će slavljenik pozirati sa gostima. Viki i Taške su želeli da svom nasledniku prirede proslavu za pamćenje.Sve je osmišljeno do najsitnijeg detalja sa stilom, ukusom i puno emocija.
Muzička zvezde blistala je u elegantnoj crnoj, čipkanoj haljini koja u predelu kuka ima ogromnu mašnu od satena, a uz toaletu je savršeno uklopila crne čipkane čarape i bisernu ogrlicu, dok je devojka Andreja Taškovića pobrala sve komplimente u superlativu.
Ona je za ovu specijalnu priliku odabrala belu haljinu koja otkriva ramena, a u donjem delu ima detalje od perja i zasenila je sve prisutne.
Nermin Handžić, kako ga pevačica zove njihov usvojeni sin, otkrio je medijima da je Viki upoznala snajku, a na samom početku je progovorio o svojoj devojci.
- Tek smo par meseci zajedno, ne mogu odmah reći da je ozbiljno, ima nade da će biti - rekao je Nermin, koji je potom pričao o prijateljstvu sa Andrejem.
- Upoznao je devojku sa mamom i tatom, Viki poštuje njegov izbor. Nije on momak koji je problematičan, vrlo bira ko mu je devojka, kao i sa tim sa kim se druži - ispričao je Handžić.
Podsećanja radi, Andrej Tašković godinama unazad uspešno trenira tenis, važi za miljenika među devojčicama njegovih godina a od roditelja je i te kako nasledio muzički gen.
- Andrej voli i sluša moju muziku i komentariše ono što mu se dopadne. Veoma je muzikalan, čini mi se čak više od mog supruga i mene. Još je mali, pa jednog dana voli bubnjeve, sutra klavir i tako ukrug. Mi ga ne opterećujemo i ne forsiramo.
Kad bude želeo ozbiljno da se posveti muzici, sam će dati neki znak. Pored toga obožava sport, fudbal naročito. Kada nisam na sceni, ja sam samo mama koja je najviše posvećena svom sinu. Jurimo se po kući, skačemo, volimo da se igramo žmurke. Provodimo dosta vremena u šetnji, po parkovima i na raznim igralištima - rekla je Viki pre nekoliko godina za Hello magazin.
