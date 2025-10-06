Viki Miljković i Dragan Tašković Taške danas proslavljaju punoletstvo sina Andreja i to ni manje ni više nego u najprestižnijem beogradskom hotelu koji se nalazi tik uz njihovu zgradu gde godinama unazad žive.
Andrej Tašković do najsitnijih detalja osmislio je proslavu za pamćenje a roditelji su sve njegove želje pretočili u realnost, pa već na prvi pogled svima je jasno da će ovo biti veče i noć za pamćenje.
Posebna pažnja poklonjena je dekoraciji koja ostavlja bez daha. Sala hotela pretvorena je u bajkoviti prostor u kojem dominira zlatna boja od stolnjaka, stolica pa sve do escajga, sa aranžmanima od prirodnog cveća u veselim bojama i elegantnim svećnjacima na stolovima.
Ponosni roditelji su se pobrinuli da svaki kutak izgleda besprekorno, a ispred sale postavljen je luk sa balonima ispred kojeg će slavljenik pozirati sa gostima.
Viki i Taške su želeli da svom nasledniku prirede proslavu za pamćenje.Sve je osmišljeno do najsitnijeg detalja sa stilom, ukusom i puno emocija.
Muzička zvezde ablista u elegantnoj crnoj, čipkanoj haljini koja u predelu kuka ima ogromnu mašnu od satena, a uz toaletu je savršeno uklopila crne čipkane čarape i bisernu ogrlicu.
Pročitajte Viki Miljković odavno ne živi od pevanja! Evo na koji način zarađuje milione
Ponosni roditelji prvi su stigli u prestižni prestonički hotel kako bi se uverili da je sve spremno za proslavu punoletstva njihovog mezimca, a sada pristižu i gosti koji će uveličati ovo slavlje. Brojne kolege i prijatelji Viki i Tašketa ispoštovali su ih i došli kako bi zajedno proslavili divan dan njihovog sina.
Kuma Ceca nije stigla među prvim gostima na punoletstvo iz opravdanih razloga. Ona danas vredno radi snimajući nekoliko emisija "Zvezda Granda" te će odmah po završetku pravo iz studija na Košutnjaku stići u hotel gde će atmosferu podići do vrhunca.
Podsećanja radi, Andrej Tašković godinama unazad uspešno trenira tenis, važi za miljenika među devojčicama njegovih godina a od roditelja je i te kako nasledio muzički gen.
- Andrej voli i sluša moju muziku i komentariše ono što mu se dopadne. Veoma je muzikalan, čini mi se čak više od mog supruga i mene. Još je mali, pa jednog dana voli bubnjeve, sutra klavir i tako ukrug. Mi ga ne opterećujemo i ne forsiramo.
Kad bude želeo ozbiljno da se posveti muzici, sam će dati neki znak. Pored toga obožava sport, fudbal naročito. Kada nisam na sceni, ja sam samo mama koja je najviše posvećena svom sinu. Jurimo se po kući, skačemo, volimo da se igramo žmurke. Provodimo dosta vremena u šetnji, po parkovima i na raznim igralištima - rekla je Viki pre nekoliko godina za Hello magazin.
Među prvima su stigli Žika Jakšić, Dejan Ćirković Ćira, Vladan Savić iz Magla benda, a gosti će pristizati tokom cele večeri.
Slične Vesti
Preslikan Taške! Sin Viki Miljković izašao pred javnost, slavi 17. rođendan i baš je porastao
Sin Viki Miljković slavi 17. rođendan
05/10/2024Saznajte više
Obožava sport i osvaja brojne medalje: Ovo je Andrej Tašković, petnaestogodišnji sin Viki Miljković (foto)
Sin Viki Miljković njen je centar sveta
25/10/2022Saznajte više
Nova zvezda belog sporta: Sin Viki Miljković gospodari teniskim terenima (foto)
Sin Viki Miljković neće krenuti stopama roditelja...
28/06/2021Saznajte više
Praznici nam stižu: Viki Miljković pokazala luksuzni stan, zgodnog sina i raskošnu dekoraciju
Dom Viki Miljković blista pred praznike
29/11/2023Saznajte više
Posle napada grupe migranata sin Viki Miljković živi u strahu: Andrej ima traume, policija i država moraju da povedu više računa
Sin Viki Miljković posle napada grupe migranata nije baš najbolje
26/10/2022Saznajte više
Usred dana: Sin Viki Miljković napadnut nožem, pevačica van sebe, oglasio se neutešni Taške
Sin Viki Miljković napadnut usred bela dana
24/10/2022Saznajte više
Pročitajte još
Za sestru Danijele Dimitrovske mnogi kažu da je lepša od nje, udata je za poznatog Srbina, upoznajte Ivanu FOTO
Sestra Danijele Dimitrovske je psiholog
06/10/2025Saznajte više
Bebi Dol: Sonja Savić je moja drugarica iz osnovne škole, imala je jako ambicioznu mamu
Bebi Dol progovorila o Sonji Savić
06/10/2025Saznajte više
Andrej Tašković slavi punoletstvo: Cela estrada na gala slavlju, dekoracija ostavlja bez daha, Viki i Taške pravi domaćini
Andrej Tašković proslavlja punoletstvo u najprestižnijem prestoničkom hotelu
06/10/2025Saznajte više
Andrija Živković po drugi put tata: Sada su svi snovi ostvareni, posle sina stigla i mezimica FOTO
Andrija Živković postao tata po drugi put
06/10/2025Saznajte više
Herojski se borio: Dejan Gvozden preminuo je u svom domu, u prisustvu supruge Vladane, evo kada je komemoracija
Dejan Gvozden preminuo je u svom domu, okružen najmilijima
06/10/2025Saznajte više
Jelena Simić za HELLO! otkriva malo poznate detalje iz biografije, nije rođena u Srbiji
Jelena Simić rođena je u Sarajevu
06/10/2025Saznajte više
Komentari (0)