Viki Miljković i Dragan Tašković Taške danas proslavljaju punoletstvo sina Andreja i to ni manje ni više nego u najprestižnijem beogradskom hotelu koji se nalazi tik uz njihovu zgradu gde godinama unazad žive.

Andrej Tašković do najsitnijih detalja osmislio je proslavu za pamćenje a roditelji su sve njegove želje pretočili u realnost, pa već na prvi pogled svima je jasno da će ovo biti veče i noć za pamćenje. Antonio Ahel/ATAImages

Posebna pažnja poklonjena je dekoraciji koja ostavlja bez daha. Sala hotela pretvorena je u bajkoviti prostor u kojem dominira zlatna boja od stolnjaka, stolica pa sve do escajga, sa aranžmanima od prirodnog cveća u veselim bojama i elegantnim svećnjacima na stolovima.

Ponosni roditelji su se pobrinuli da svaki kutak izgleda besprekorno, a ispred sale postavljen je luk sa balonima ispred kojeg će slavljenik pozirati sa gostima.

Viki i Taške su želeli da svom nasledniku prirede proslavu za pamćenje.Sve je osmišljeno do najsitnijeg detalja sa stilom, ukusom i puno emocija.

Muzička zvezde ablista u elegantnoj crnoj, čipkanoj haljini koja u predelu kuka ima ogromnu mašnu od satena, a uz toaletu je savršeno uklopila crne čipkane čarape i bisernu ogrlicu.

Ponosni roditelji prvi su stigli u prestižni prestonički hotel kako bi se uverili da je sve spremno za proslavu punoletstva njihovog mezimca, a sada pristižu i gosti koji će uveličati ovo slavlje. Brojne kolege i prijatelji Viki i Tašketa ispoštovali su ih i došli kako bi zajedno proslavili divan dan njihovog sina.

Kuma Ceca nije stigla među prvim gostima na punoletstvo iz opravdanih razloga. Ona danas vredno radi snimajući nekoliko emisija "Zvezda Granda" te će odmah po završetku pravo iz studija na Košutnjaku stići u hotel gde će atmosferu podići do vrhunca. Antonio Ahel/ATAImages

Podsećanja radi, Andrej Tašković godinama unazad uspešno trenira tenis, važi za miljenika među devojčicama njegovih godina a od roditelja je i te kako nasledio muzički gen.

- Andrej voli i sluša moju muziku i komentariše ono što mu se dopadne. Veoma je muzikalan, čini mi se čak više od mog supruga i mene. Još je mali, pa jednog dana voli bubnjeve, sutra klavir i tako ukrug. Mi ga ne opterećujemo i ne forsiramo.

Kad bude želeo ozbiljno da se posveti muzici, sam će dati neki znak. Pored toga obožava sport, fudbal naročito. Kada nisam na sceni, ja sam samo mama koja je najviše posvećena svom sinu. Jurimo se po kući, skačemo, volimo da se igramo žmurke. Provodimo dosta vremena u šetnji, po parkovima i na raznim igralištima - rekla je Viki pre nekoliko godina za Hello magazin.

Među prvima su stigli Žika Jakšić, Dejan Ćirković Ćira, Vladan Savić iz Magla benda, a gosti će pristizati tokom cele večeri.

