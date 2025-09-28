Milica i Željko Mitrović oženili sina, usred crkvene ceremonije iznenađenje, duplo slavlje u porodici

Milica i Željko Mitrović danas imaju čak dva velika povoda za slavlje. Njihov unuk Vukan krstio se u Sabornoj crkvi, a potom je usledilo i iznenađenje, jer su Aleksandar i njegova dugogodišnja izabranica Ivana odlučili i da se venčaju.
Čin venčanja takođe je obavljen u istoj crkvi, a delić atmosfere Milica i Željko Mitrović otkrili su na društvenim mrežama.
"Završena ceremonija venčanja i krštenja oca, sina i Svetog Vukana", napisao je ponosni Željko.
Presrećna sestra, i tetka malom Vukanu, Sandra Mitrović otkrila je da je čin venčanja za sve bio iznenađenje, pa je porodica oduševljeno ispratila i ceremoniju kojom su se Aleksandar i Ivana zakleli na večnu ljubav i pred Bogom.
Čestitamo!
