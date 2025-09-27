Bitka Gorana Šušljika i Irine Dečermić za život deteta: Đorđa nisam morala da vidim, već je bio moj

Goran Šušljik i Irina Dečermić u braku su više od dve decenije
Susret Gorana Šušljika i njegove supruge Irine Dečermić, pre dvadeset godina, bio je na neki način sudbinski. Leto 1999. godine proveo je u malom crnogorskom mestu Rose, planirajući da posle toga spakuje kofere i preseli se u Bocvanu, za koju je čuo da je „obećana zemlja“.
‒ Moja familija je godinama letovala u Rosama, a ja sam svratila da ih vidim ‒ pričala je lepa kompozitorka i pijanistkinja u emisiji „TV lica kao sav normalan svet“. Ispostavilo se da su za kratko vreme moja mama i Goran postali dobri drugari. Govorila mi je: „On je tako dobar dečko“. (smeh)
Goran je, zaista, nekoliko meseci kasnije otišao u Bocvanu. Međutim, čim je sleteo, shvatio je da tu ne želi da ostane, pogotovo ne bez Irine, u koju se na prvi pogled zaljubio. Kupio je povratnu kartu za Beograd, preko Pariza, gde je posetio Irinu, ostalo je istorija.
Irina Dečermić, ćerka proslavljenog glumca Stojana ‒ Coleta Dečermića i profesorke Ubavke Jovanović, pre toga je godinama živela na relaciji London‒Pariz, ali je zbog ljubavi odlučila da promeni život iz korena i vrati se sa Goranom u Beograd.
Iza nje je u to vreme bila 17 godina duga veza, kasnije i brak sa glumcem Žan-Markom Barom. Zanimljivo je da su i posle raskida nastavili da neguju prijateljske odnose, čak su sarađivali na predstavi „Krojcerova sonata“, koju je režirao Goran Šušljik.
U godinama koje su usledile Goran i Irina dobili su dva sina, Đorđa i Dušana. Naime, bračni par je prvo usvojio Đorđa, a četiri godine kasnije i Dušana.
‒ Đorđe je izrazito društven. Dovoljno je da se jednom sa nekim vidi i poigra, već sledeći put spreman je da ode u goste kod njega, čak da prespava. Otvoren je, ne krije emocije, dok je Dušan sušta suprotnost. Ali, takav je zbog problema sa sluhom, jer do godinu i pet meseci nije ništa čuo. Rođen je sa šest i po meseci. Kao posledica svega oštećen mu je sluh ‒ pričala je Irina u jednom intervjuu.
‒ Sad uz pomoć aparata čuje i može da priča. Njega niko ne interesuje, dovoljni smo mu mi. Voli i svoju dadilju, vezan je za nju, viđa je svakodnevno pa je to i normalno. U početku mu se nije išlo u vrtić, sad je drugačije. Na testu koji su radili u obdaništu pokazao je natprosečnu inteligenciju. Poslednjih meseci primećujemo veliku promenu, sigurniji je u govoru.
Jedini „uslov” koji su postavili kada su aplicirali za usvajanje, bio je da deca budu u što mlađem uzrastu.
– Nismo mi puno razgovarali o usvajanju. Nekako smo intuitivno krenuli u tu priču. Meni je bilo izuzetno važno da postanem majka. Goran me je podržao – ispričala je kompozitorka, gostujući u emisiji „150 minuta” na TV Prva.
Govoreći o proceduri koja prati usvajanje, Irina je istakla da je korisna i neophodna.
– Tokom dva i po meseca prođete kurs sa psihologom u Centru za socijalni rad, tokom kojeg se suočavate sa pitanjima koja možda ne biste sebi postavili. Jedno je želja, drugo realnost i život sa detetom. Sećam se kad su nas pozvali iz Pirota i rekli da postoji jedan dečak koji se zove Đorđe, odmah sam znala da je to naše dete. Nisam morala da ga vidim, već je bio moj – priznala je Irina Dečermić, ne krijući da joj je teško palo što već posle prvog susreta nisu mogli da ga povedu kući.
Po savetu psihologa, Đorđu su rekli da je usvojen kad je imao četiri godine.
– Razlog više da mu tada saopštimo da ga je druga mama rodila bio je i taj što je u to vreme trebalo da nam se pridruži i Dušan. Počelo je upoznavanje sa identitetom, ali nije bio previše zainteresovan za tu informaciju.
Dušan je, kao i njegov stariji brat, imao godinu dana kada se priključio porodici kao četvrti član.
– Bilo je malo ljubomore sa njegove strane, mada smo očekivali obrnutu situaciju. Opet, on se „borio” za neku svoju teritoriju.
Deca Irine Dečermić i Gorana Šušljika danas su tinejdžeri. Odrasli su okruženi ljubavlju i pažnjom, kako roditelja, tako i šire familije. Dušan već ima 16 godina.
- S obzirom da imamo dvoje dece, najvažniji datumi za nas su njihovi rođendani. Oni polako rastu, tako da ćemo mi uskoro pasti u zasenak. Stariji sin već je počeo da slavi rođendane sa svojim društvom – kazao je ponosni otac, pa uz smeh otkrio mali detalj iz porodičnog života.
- Stariji sin ima 16 godina i ovog leta će prvi put ići na more bez nas. Mlađi će još neko vreme letovati sa roditeljima.
