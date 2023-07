Goran Šušljik otkrio kako su usvojeni sinovi baš njemu bili suđeni: Video sam ženu koja u naručju drži dete...

Goran Šušljik i Irina Dečermić upoznali su se još 1999. godine i duže od dve decenije uživaju u skladnom braku. Porodičnu sreću uveličala su im dva sina, Đorđe i Dušan, rođena braća koju su usvojili. ATA Images

Supružnici dečake odgajaju sa mnogo ljubavi i nežnosti, i ne pomišljajući da nisu njihovi biološki potomci, a prilikom gostovanja u emisiji „U krugu porodice“ naglasili su da je roditeljski instikt urođen u svakom od nas.

Priznati glumac i pijanistkinja priznali su da nikada nisu previše pričali o usvajanju, niti su tu temu naširoko analizirali. Samo su jednog dana „presekli“ i odlučili da postanu roditelji.

− Bez obzira na to što postoje složene zakonske procedure, sve je išlo mnogo jednostavnije nego što bi ljudi pomislili. Unutar nas je postojala snažna volja i želja koja nas je vodila. Ovo je možda prava prilika da ohrabrimo sve koji razmišljaju o usvajanju, a imaju neku dilemu. Nije ništa strašno, štaviše divno je. To čak nije pitanje nekih plemenitih ciljeva, nego normalna ljudska potreba da svoj život deliš sa nekim – rekao je Goran Šušljik i dodao da su postojali znaci koji su ukazivali na to da su baš ta dva dečaka „određena“ njima. Insajder printscreen

− Đorđe je imao godinu dana kada smo ga prvi put videli i bio je u hraniteljskoj porodici. Sećam se, parkirali smo kola nedaleko od kuće i dok smo se približavali videli smo ženu koja drži dete u naručju. Onako mali odjednom se ispravio, širom otvorio svoje krupne i lepe oči i raširio ruke. Izgledalo je kao da nas čeka. To osećanje da je spreman za nas možda je bilo samo naše „učitavanje“, ali to je naša priča.

Tri godine kasnije rodio se Dušan.

− Tih dvadesetak minuta vožnje, dok smo išli po njega, pamtim kao najuzbudljivije trenutke svog života. U isto vreme sam osećala veliko uzbuđenje i strašnu tremu jer idem da upoznam svoje dete – priznala je lepa umetnica. ATA Images

Bračni par je istakao da su prema dečacima uvek gajili osećanja ništa manja od onih koja bi imali da su ih dobili prirodnim putem.

− Sećam se, prvi put smo otišli na more sa Đorđem. I tako mali bio je nemiran, kao što je nemiran i sada sa 15 godina. Sedeli smo uveče na nekoj terasi, bio sam okrenut na drugu stranu, ali sam nekako video da naglo pada sa stolice. Stigao sam da pružim šaku i zadržim njegovu glavicu da ne udari o tlo. Tad sam postao siguran da sam otac – otkrio je Goran Šušljik u iskrenoj i emotivnoj ispovesti.





Privatna Arhiva