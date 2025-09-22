Ceca otkrila detalje raskida: Rekla sam mu...

Ceca Ražnatović juče je gostovala na K1 televiziji u emisiji „Sve u 16“ kod Roberta Čobana gde se osvrnula na sve što joj se do sada dešavalo u životu ali iz potpuno druge perspektive.

Sa širokim osmehom na licu govorila je kako o lepim tako i o onim ružnim trenucima koji su je pratili tokom karijere i života posebno nakon trenutka kada je ostala bez supruga 2000. godine. Ivan Vučićević

Folk diva je do veze s Bogdanom Srejovićem samo Vladimira Cvetkovića Cveleta predstavila javnosti kao svog emotivnog partnera posle smrti supruga Željka Ražnatovića Arkana.

Vladimir je bio maneken, a njih dvoje su bili u ljubavi šest meseci. Ceca se sa tri godine mlađim Cveletom zabavljala davne 2009. godine, a početkom 2010. objavili su zvaničan kraj svoje ljubavi.

Pevačica je posle 15 godina otkrila da joj je Cvele predložio da se presele iz vile na Dedinju u manji stan jer su joj troškovi života bili ogromni.

- Jedan tvoj dečko mi je rekao kako ti je predložio da je kuća na Dedinju u kojoj živiš potpuno nerentabilna, da je račun za struju ogroman - započeo je Robert Čoban, voditelj emisije "Sve u 16".

- I da pređem u 70 kvadrata - uz osmeh se nadovezala Ceca.

- Nije rekao 70, ali ja sam se tako nasmejao. Rekao sam mu: "Da li si ti normalan, čoveče? Odakle ti ideja da će Ceca na to da pristane?" - dodao je novinar.

- Rekao je to i meni. Kaže mi: "Jako su ti veliki troškovi za održavanje." Kao da on to plaća. I kaže: "Da se mi preselimo u neku manju stambenu jedinicu?" Rekla sam mu: "Ma šta kažeš? Ja mislim da ti je to odlična ideja." Kaže mi on da su mi ogromni troškovi. Čuj ti čoveka, on, bre, računa moje troškove. Prijatelju, bre, mani me se. Niti ti to plaćaš, niti imaš brigu da o tome brigaš. Meni je to bilo smešno. Toliko dugo je i ostao - uz osmeh je otkrila pevačica, potkačivši bivšeg da je stipsa.

- Bio je ekonomičan. Novosađani prosto imaju tu vrstu fiks ideja - zaključio je Čoban.

Ražnatovićka je tokom veze otvoreno govorila o njihovom odnosu, a jednom prilikom je komentarisala medijske navode da je drugom stanju.

- Lepo nam je ovako. Pravi recept za dobru vezu je da se ona gradi korak po korak. Ne žurimo nigde, pa ni s potomstvom. Formirane smo ličnosti i ne pravimo dugoročne planove. Uživamo u svakom zajedničkom trenutku i naša veza je sve čvršća i lepša, a vremenom i sve intenzivnija. Apsolutno mi je svejedno da li bismo dobili devojčicu ili dečaka, a Vladino mišljenje ne znam jer nikada nismo pričali o tome. Iako smo zreli ljudi, zabavljamo se i volimo kao tinejdžeri - rekla je tada pevačica.

Ceca je nakon raskida istakla da će s Vladimirom ostati u prijateljskim odnosima.

- Razišli smo se zbog nepomirljivih razlika u karakterima, ali uz dogovor i bez ružnih reči. Desilo nam se ono što se dešava i drugim parovima, tako da u našem raskidu nema ničeg senzacionalističkog. Ostaćemo prijatelji, a sačuvaću samo lepe uspomene na vreme provedeno s Vladimirom jer drugačijih nije ni bilo - izjavila je Ceca nakon raskida.









