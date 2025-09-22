Maja Ognjenović, ipak, ne želi da kaže zbogom, prelepe vesti

Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović definitivno su odlučili da stave tačku na svoj devet godina dug brak. Nisu želeli da od razlaza prave pompu, niti da se oglašavaju bilo kakvim zvaničnim saopštenjem. Svako je nastavio sa svojim životom, a kako su mediji pisali Dača će dalje živeti u Italiji. HELLO! arhiva / Ata Images

Ali najnovije vesti kažu da legendarna srpska odbojkašica Maja Ognjenović očigledno ne planira da stavi tačku na dugogogodišnju karijeru. Od 2023. godine nosi dres italijanskog Skandićija, a sada je dobila velku čast, predvodiće tim kao nova kapitenka.

U bogatoj karijeri je nosila dresove mnogih slavnih klubova Ezačibašija, Vakifbanka, Dinama, Olimpijakosa, Crvene zvezde i ostalih, dok je bila lider i nosila kapitensku traku reprezentacije Srbije godinama. Na Olimpijskim igrama u Parizu je stavila tačku na blistavu reprezentatavnu karijeru, ali izgleda da je za konačan kraj još uvek rano.

Italijani su prepoznali njen kvalitet, posvećenost i liderske veštine i ukazali joj veliku čast u 41. godini života.

Maja se nekoliko puta opraštala od reprezentativnog dresa, a konačno zbogom je rekla na Olimpijskim igrama u Parizu kada je završila u suzama. Nadali su se navijači da će se još jednom predomisliti i oprostiti se osvajanjem medalje, što je definitivno zaslužila, ali nije je bilo među izabranicama Zorana Terzića za Svetsko prvenstvo koje je bilo na programu ovog leta.

Nedavno je bila gost Mondo podkasta "Priča za medalju" gde nam je otkrila da je njen "poslednji ples" definitivno bio u Parizu.

- Sa emotivne strane, još uvek nisam preradila tu informaciju, zato što je sve poprilično sveže i treba da prođe određeni period kako bih prihvatila i prevazišla takvu odluku", rekla je Ognjenović, a zatim iskreno progovorila o odlasku: "U skladu sa uspesima, mojim ličnim planovima i na kraju krajeva, sa godinama u kojima sam trenutno, mislim da je to bila jedna zaokružena priča. Možda ne na način na koji sam želela u Parizu, ali definitivno je to bio moj poslednji ples i znala sam da će biti tako. Bila sam malo mudrija nego prethodnih godina. Na Olimpijskim igrama u Riju i Tokiju govorila sam da prestajem, svi su znali da prestajem, pa sam se kasnije pokajala i shvatila da to ne treba tako da ide. Ovaj put sam bila mudrija i želela sam da budem načisto sa sobom - rekla je Maja Ognjenović.









