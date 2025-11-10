Maja Ognjenović: Sada osećam da sam svoja na svome

Maja Ognjenović, jedna od naših najboljih odbojkašica svih vremena, u avgustu ove godine napunila je 41. godinu. Uprkos tome i dalje aktivno igra, i to na vrhunskom nivou. Trenutno nastupa u Italiji, dok se od reprezentacije Srbije zvanično oprostila prošle godine, posle Olimpijskih igara u Parizu.

- Kada se 2017. godine prvi put pojavila motivaciona kriza, nakon toliko godina u reprezentaciji, već sam imala šest odigranih Evropskih prvenstava. To leto kad nisam igrala iskoristila sam za odmor, koji do tada praktično nikada nisam imala. Taj produženi odmor mnogo mi je koristio, pa sam relaksiranija ušla u novu klupsku sezonu – rekla je sada Maja, u razgovoru za podkast Korner.

Njena karijera traje duže od dve decenije, ali ona i dalje ima motivaciju da igra, pa i nove ciljeve.

- Imala sam sreću da budem član reperezentacije kada su uslovi bili daleko drugačiji. Tokom vremena bilo je tu dosta prilagođavanja. Igrala sam saigračicama koje su desetak godina starije od mene, pa je naišao period kada am ja bila nešto starija od ostalih, da bi prošle godine počela da igram sa devojkom koja je 25 godina mlađa od mene. Sa ove vremenske distance jasno mi je koliko ja sa 20 godina ništa nisam znala. Znanje sam sticala i kroz iskustvo. – ispričala je Maja Ognjenović, pa dodala:

- Odbojka jeste moja profesija i zanimanje, ali bez ljubavi, pa i gladi – ne mogu čak reći ni za trofejima jer ih imam pregršt, već gladi za dokazivanjem – nema napretka. Iskreno, bilo je perioda kada nisam mogla toliko da uživam u sportu i u svojoj poziciji, bilo je perioda kada sam morala da se dokazuje dodatno, da se održim na vrhu, ali poslednjih sezona konačno imam utisak da sam konačno svoja na svoje. Dostigla sam stadijum kada maksimalno uživam u ovome što radim. To je glavna snaga koja me gura napred. HELLO! arhiva

Vrhunska sportistkinja, jedna od najboljih koje je Srbija ikad imala, nikada nije volela da govori o svom privatnom životu.

Ipak, mnogi su se iznenadili kada je nedavno stigla vest da je posle devet godina okončala brak sa nekadašnjim zlatnim vaterpolistom Danilom Ikodinovićem. Ona se tim povodom nije oglašavala, dok je danilo u intervjuu za televiziju Nova S, izjavio:

- Maja i ja smo se posle dosta vremena razišli, u miru. Jednostavno nije išlo. Dok je bilo lepo, bilo je lepo. Kada je krenulo da ne bude lepo, mi smo se trudili da to ispravimo, nismo uspeli. Kao ljudi smo se razišli. Ne možeš prijateljski... ustvari, možeš prijateljski da se raziđeš. Nema zle krvi, nema lošeg ukusa u ustima. Doneli smo zrelu odluku da svako nastavi svojim putem. Imamo još dosta toga da damo životu i život nama da da, tako da nema potrebe da to bude da da nije lepo. Ata Images





