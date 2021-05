Znala je šta želi: Ovako je zaista izgledao prvi susret Maje Ognjenović i Danila Ikodinovića

Maja Ognjenović Danilo Ikodinović - prvi susret dogodio se baš kao na filmu

Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović ljubavnu priču započeli su pre devet godina. Mada su oboje konstantno u žiži interesovanja, vešto su sakrili od javnosti detalje upoznavanja i svadbe koja se desila 31. decembra 2016. godine. Dok Dača tvrdi da ga je Maja osvojila lepotom i kulturom, kod nje je situacija malo složenija.

– Bila je to ljubav na prvi pogled. Naravno da sam odranije znala ko je on. Vaterpolisti su dugo bili heroji nacije, ali sam Danila uvek posmatrala kao posebnog igrača i čoveka. Naše upoznavanje bilo je spontano i ubrzo smo shvatili da smo jedno za drugo. Kad se dvoje ljudi na istim talasnim dužinama sretnu i prepoznaju, onda sve ide lagano. Brzo smo počeli da živimo zajedno, bilo nam je jasno da smo polovina koja onom drugom nedostaje ‒ ispričala je svojevremeno Maja za magazin Gloria. Nijednog momenta nije želela da otkriva kako su se njih dvoje upoznali. Ipak, samo mali detalj ispričala je prošle godine Majina mama Bosa Ognjenović gostujući u emisiji „Majke šampiona“.

- Prvi zvaničan susret desio se u Danilovom restoranu. Pazite kakva je to sudbina, njega sam izdvajala u toj generaciji vaterpolista. Uvek sam izdvajala Ćirića i Danila, i eto, on je dopao da mi bude zet. I ne žalim se, Maji je lepo. Danilo je razume. Život sportiste sa nesportistom je teži, svakako ‒ iskreno je ispričala Majina mama, a gostujući na televiziji "K1", po prvi put, Maja je podelila sa javnošću kako je zaista izgledao taj sudbonosni susret sa čovekom njenog žiovota.

- Mi smo veoma slični. On to nerado priznaje, ali ja sam njemu prišla. Pratila sam ga na „Tviteru“ i svaka njegova objava me je zasmejavala, pa sam jednog dana rešila da mu pišem, a i često smo pravili proslave i izlazili u njegovu nekadašnju kafanu. Tako je sve i krenulo. Dok ga nisam upoznala nisam verovala u ono „kliknuli smo na prvu“ - iskreno je otkrila Maja i dodala da joj veza na daljinu ni malo ne prija.

Luka Šarac



- Danilo je veći deo vremena u Turskoj i ja sam najsrećnija kada smo zajedno. Kada me pitaju drugarice da li mi prija veza na daljinu, jer ljudi često kažu da u tome ima i nečeg dobrog, ja se čudim jer za mene u tome nema ničeg lepog.