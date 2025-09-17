NJU je Dača voleo pre Nataše i Maje, rodila mu je Andreu: Moja prva supruga je prelepa

Juče smo saznali da se Dača Ikodinović i Maja Ognjenović razvode posle devet godina braka zbog nesuglasica koje su postajale sve učestalije poslednjih godinu dana.

Ništa nije ukazivalo na to da će se proslavljena odbojkašica i vaterpolista razići baš sada kada je ona okončala profesionalnu karijeru i vratila se u Srbiju s obzirom da su godinama živeli na dve adrese zbog njenih poslovnih obaveza. Dušan Milenković / Miloš Tesić ATA Images

Međutim, jedno su maštanja, a realnost potpuno nešto drugo. Poslednja zajednička fotografija sada već bivših supružnika nastala je u junu ove godine kada su Maja i Dača došli da isprate Hanu na matursko veče.

Tada nam je svima bilo iznenađujuće kako su Bekvalčeva i Ikodinović u korektnim odnosima, a onda se ponovo u fokusu našla njihova priča, i razlog zašto su okončali ljubav za koju se tada činilo da će trajati zauvek.

Danilo Dača Ikodinović pre petnaest godina doživeo je tešku saobraćajnu nesreću koja ga je umalo koštala života. Gostujući u emisiji „Preživeli” na K1 televiziji bivši vaterpolista progovorio je o udesu, ćerkama Andrei i Hani , razvodu od Nataše, ali i o velikoj ljubavi sa Majom.

- Sa obe ćerke sam u odličnim odnosima, iako ne živim sa njihovim majkama. Andrea je imala 7 godina nepunih kad sam doživeo udes, a Hana godinu dana samo. Seo sam pijan na motor. Imao sam 1,70 promila alkohola u krvi. Hteo sam malo da se opustim, pred prvenstvo, Malaga je bila u pitanju - rekao je Dača

- Ne znam kako bih živeo sa tim da sam, daleko bilo, nekog ubio. Sebi sam sve uradio. Preticao sam celu kolonu, kad sam pao sa motora takva kiša je krenula da pada... Na sudu sam rekao da je sva krivica moja. Nisam ni kočio, trag kočenja je bio minimalan. Policajac koji je vršio uviđaj mi je jednom prišao u nekom lokalu posle i rekao mi da je to bio on i da sam leteo 86 metara, to je, čoveče, fudbalski teren. Hitna pomoć je došla za 15 minuta. B.P./ATAImages

Iako se u javnosti spekulisalo da je strašna nesreća dovela do toga da se na Natašin i Danilov brak stavi tačka, istina je, kako je on tada ispričao drugačija.

- Dosta vremena je trebalo da se raščisti sve. Bio je razvod braka, nesreća nije uticala mnogo na razvod. To se već raspadalo sa Natašom. Desilo bi se svakako. Novi Sad nikad nije bio moja sredina, to nije moj grad. Tamo sam dolazio i odlazio, bio sam na toj relaciji... Težio sam da se vratim kući u Beograd. Bilo mi je teško zbog svega što je bilo u medijima - priča nekadašnji vaterpolista, pa dodaje:

- Osetio sam olakšanje posle razvoda, kao neki ranac da sam skinuo sa sebe, sa leđa. Sa Majom sam krenuo posle otvaranja kafane, uticala je mnogo na mene. Smirivala me je, ja sam se kidao oko svega sa biznisom. Unela mi je sigurnost - rekao je Dača koji je pre Nataše bio u braku sa Anjom od 2000. do 2003. godine.

O prvoj ženi Dača je do sada samo jednom govorio, kada se o njegovom razvodu od Nataše Bekvalac neprekidno pisalo:

- Evo, moja prva žena je prelepa, pa zašto o njoj niko nije pisao? Ko želi senzaciju taj je i dobije - rekao je tada za domaće medije on.









