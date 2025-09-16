Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Razlika u godinama se sve više primećivala: Evo koliko je Dača stariji od Maje

Autor: | 16/09/2025

Razlika u godinama Dače Ikodinovića i Maje Ognjenović

Maja Ognjenović i Danilo Dača Ikodinović ljubavnu priču započeli su pre 13 godina, a danas je pravo niotkuda osvanula vest da su posle devet dugih godina bračne zajednice rešili da na istu stave tačku.

Nekadašnja odbojkašica odselila se u Italiju, a kako prenose domaći mediji tokom ovog leta shvatili su da više nema pomoći njihovom odnosu u kojem su gotovo svakodnevno bile prisutne rasprave.

Mada su oboje konstantno u žiži interesovanja, vešto su sakrili od javnosti detalje upoznavanja i svadbe koja se desila 31. decembra 2016. godine. 

To što su oboje sportisti mnogo im je pomoglo u međusobnom razumevanju i zahvaljujući tome njihova veza je od početka bila stabilna.

Pročitajte Maja Ognjenović tik uz Natašu na Haninoj maturi, Dača nikad srećniji! Preslatka porodica

- Imala sam sreću da nikad nisam bila sa partnerom koji je van sporta. Kao nekadašnji profesionalac Danilo me, uz dužno poštovanje prema roditeljima, familiji i prijateljima, najbolje razume.

U životu sportiste postoji mnogo uspona i padova, s jednim klubom osvajate medalje, s drugim to ide teško, tu su raskidi ugovora, promene sredine.

Danilo mi je najviše pomogao da sve promene prebrodim kako treba.

U karijeri sam gotovo svake godine menjala klub. Verujem da mu nije lako zbog mog stalnog odsustva, ali baš zato što je bio u mojoj koži sve to savršeno razume - iskreno je rekla Maja u intervjuu za magazin „Gloria”.

Dok Dača tvrdi da ga je Maja osvojila lepotom i kulturom, kod nje je situacija malo složenija.

- Bila je to ljubav na prvi pogled. Naravno da sam odranije znala ko je on. Vaterpolisti su dugo bili heroji naše nacije, ali sam Danila uvek posmatrala kao posebnog igrača i čoveka.

Naše upoznavanje je bilo spontano i ubrzo smo shvatili da smo jedno za drugo. Kad se dvoje ljudi na istim talasnim dužinama sretnu i prepoznaju, onda sve ide lagano.

Pročitajte Maja Ognjenović obrisala sve slike, ostavila samo JEDNU! Dača se iselio, od sada će ovde živeti

Brzo smo počeli da živimo zajedno, bilo nam je jasno da smo polovina koja onom drugom nedostaje - dodala je Maja u intervjuu za ovaj magazin, ne otkrivajući detalje prvog susreta.

Međutim, majka naše poznate odbojkašice Bosa Ognjenović, gostujući u novoj epizodi serijala „Majke šampioni”, otkrila je kako su se u stvari upoznali Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović.

- Prvi zvaničan susret sa njim bio je u Danilovom restoranu. Pazite kakva je to sudbina, njega sam izdvajala u toj generaciji vaterpolista. Uvek sam izdvajala Ćirića i Danila i, eto, on je dopao da mi bude zet.

I ne žalim se, Maji je lepo. Danilo je razume. Život sportiste sa nesportistom je teži, svakako - iskreno je ispričala Majina mama.

Inače, malo ko zna da je Dača od Maje stariji osam godina. Odbojkašica je rođena 6. avgusta 1984, dok je bivši vaterpolista rođen 4. oktobra 1976. godine.

