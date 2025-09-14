Sed, moćan i 14 godina stariji: Ovaj biznismen je bio velika ljubav Nataše Miljković

Ljubav Nataše Miljković bio je 14 godina stariji biznismen
Nataša Miljković godinama važi za jednu od najboljih novinarki i omiljeno televizijsko lice, a njen profesionalni put pratili smo od BK televizije, preko Radio-televizije Srbije, do Televizije Prva, Nova S i N1, gde danas uređuje i vodi emisiju „Novi dan“.
Paralelno, pratili smo dešavanja u Natašinom privatnom životu, koji je nekoliko godina delila sa glumcem Srđanom Timarovim.
Jedan su od retkih parova koji je posle razvoda ostao u prijateljskim odnosima, a za to je dobrim delom zaslužan i sin Lazar, o kome podjednako brinu.
Pročitajte Nataša Miljković objavila sliku kako vežba u helankama, bivši muž joj ostavio komentar, i to kakav
Tri godine posle razlaza sa Srđanom Nataša je upoznala novu ljubav, a vezu sa četrnaest godina starijim biznismenom Žarkom Tarićem duže vreme je skrivala od javnosti. Zajedno su se pojavili na proslavi magazina HELLO! i to je svima bio jasan pokazatelj da imaju ozbiljne planove.
− Žarko je od mene stariji tačno koliko Džordž Kluni od Amal. Isto smo godište ona i ja, isto su godište njih dvojica – šalila se.
Ipak, početkom 2020. godine ljubavi je došao kraj.
− Ja sam sa bivšim partnerom Žarkom provela pet-šest lepih godina i rastali smo – otkrila je Nataša Miljković u emisiji kod Vesne Dedić i tako stavila tačku na tu priču.
