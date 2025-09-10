Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Sve je spremno za veliki dan, Saša Matić najponosniji otac: Tara, neka je sa srećom!

10/09/2025

Saša Matić ponosni je otac dvema prelepim mladim damama. Starija ćerka Saše Matića Aleksandra vredno strudira u inostranstvu

- Aleksandra studira u inostranstvu. Izabrala je ekonomiju, biznis i finansije. Moramo da imamo u familiji nekog ko zna sa parama – našalio se Saša, koji ima mnogo razloga da bude ponosan na svoju porodicu.

Ne krije da je slab na naslednice, prema kojima je beskrajno nežan i popustljiv kao roditelj.

- Nemam ni vremena da budem drugačiji. Nismo stalno zajedno, pa ih se uželim – priznao je pevač koji je zbog posla često odsutan od kuće.

Ali kada je vreme za važne porodične trenutke, Sale je uvek tu. Baš kao što je 2021. povodom Aleksandrinog punoletstva upriličena gala proslava, i preslatka Tara sutra će uveče dobiti istu svoju takvu. 

Ponosni roditelji, posebno majka Anđelija, sve pripreme privode kraju, jer će se na slavlju u Sava centru pojaviti veliki broj poznatih ličnosti, kao i predstavnika sedme sile. 

Tara, neka je srećan rođendan!

