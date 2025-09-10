Sve je spremno za veliki dan, Saša Matić najponosniji otac: Tara, neka je sa srećom!

Saša Matić ponosni je otac dvema prelepim mladim damama. Starija ćerka Saše Matića Aleksandra vredno strudira u inostranstvu.
- Aleksandra studira u inostranstvu. Izabrala je ekonomiju, biznis i finansije. Moramo da imamo u familiji nekog ko zna sa parama – našalio se Saša, koji ima mnogo razloga da bude ponosan na svoju porodicu.
Pročitajte Spolja kamen, a unutra luksuzna morska oaza: Vila Saše Matića u Perastu ostavlja bez daha
Ne krije da je slab na naslednice, prema kojima je beskrajno nežan i popustljiv kao roditelj.
- Nemam ni vremena da budem drugačiji. Nismo stalno zajedno, pa ih se uželim – priznao je pevač koji je zbog posla često odsutan od kuće.
Ali kada je vreme za važne porodične trenutke, Sale je uvek tu. Baš kao što je 2021. povodom Aleksandrinog punoletstva upriličena gala proslava, i preslatka Tara sutra će uveče dobiti istu svoju takvu.
Ponosni roditelji, posebno majka Anđelija, sve pripreme privode kraju, jer će se na slavlju u Sava centru pojaviti veliki broj poznatih ličnosti, kao i predstavnika sedme sile.
Tara, neka je srećan rođendan!
Pročitajte još
Možda bi danas bili u braku: Goran Bregović u mladosti želeo je nju, prelepa glumica nikada mu nije rekla da (foto)
Ljubav Gorana Bregovića ili samo urbana legenda
10/09/2025Saznajte više
Arnold Švarceneger oženio sina: Zgodni Patrik rekao “da” na venčanju iz snova
Sin Arnolda Švarcenegera se oženio
10/09/2025Saznajte više
Veljko Ražnatović zna tajnu srećnog braka: Zbog ovoga ga Bogdana nikada neće napustiti
Veljko Ražnatović rekao šta misli o bračnim odnosima
09/09/2025Saznajte više
Porodični portret Janketića: Lenka i seka preotele šou mami i tati na venčanju FOTO
Venčanje Marka Janketića održalo se tokom prethodnog vikenda
09/09/2025Saznajte više
Sloboda Mićalović otkrila ono što su svi naslućivali: Dragani je učinjena ogromna nepravda zbog mene
Sloboda Mićalović otkrila zašto Dragana nikada nije upisala FDU
09/09/2025Saznajte više
Kako je samo porasla: Ćerka Milorada Milinkovića sa majkom u javnosti posebnim povodom
Ćerka Milorada Milinkovića primila nagradu za film "Sedef magla"
09/09/2025Saznajte više
Komentari (0)