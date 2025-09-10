Sve je spremno za veliki dan, Saša Matić najponosniji otac: Tara, neka je sa srećom!

Saša Matić ponosni je otac dvema prelepim mladim damama. Starija ćerka Saše Matića Aleksandra vredno strudira u inostranstvu.

- Aleksandra studira u inostranstvu. Izabrala je ekonomiju, biznis i finansije. Moramo da imamo u familiji nekog ko zna sa parama – našalio se Saša, koji ima mnogo razloga da bude ponosan na svoju porodicu.

Ne krije da je slab na naslednice, prema kojima je beskrajno nežan i popustljiv kao roditelj.

- Nemam ni vremena da budem drugačiji. Nismo stalno zajedno, pa ih se uželim – priznao je pevač koji je zbog posla često odsutan od kuće. Milan Maricic/ATAImages

Ali kada je vreme za važne porodične trenutke, Sale je uvek tu. Baš kao što je 2021. povodom Aleksandrinog punoletstva upriličena gala proslava, i preslatka Tara sutra će uveče dobiti istu svoju takvu.

Ponosni roditelji, posebno majka Anđelija, sve pripreme privode kraju, jer će se na slavlju u Sava centru pojaviti veliki broj poznatih ličnosti, kao i predstavnika sedme sile.

Tara, neka je srećan rođendan! Antonio Ahel/ATAImages









