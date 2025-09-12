Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Ceca se NIJE pojavila na slavlju Saše Matića, ovo je razlog

Autor: | 12/09/2025

Ceca Ražnatović bila je jedna od retkih koja se sinoć nije pojavila na slavlju Saše Matića, tačnije na gala proslavi punoletstva njegove ćerke Tare Matić.

Poznato je da su Ceca i Saša veliki prijatelji, ali i kolege koje su snimile i sjajan duet. Iako su se na proslavi u centru Sava sinoć pojavili Lidija i Predrag Ocokoljić sa ćerkom Hanom, Ceca na slavlje nije stigla.

Čestitka porodici Matić od Cece je i te kako upućena, ali razlog njenog nedolaska više je nego opravdan. Naime, kako saznaje Telegraf Ceca je otputovala u Crnu Goru gde će večeras održati veliki solistički koncert u hali u Nikšiću.

To je bio razlog zbog kog je bila sprečena da se pojavi na Tarinom 18. rođendanu, na kom se okupila cela estrada.

