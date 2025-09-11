Kada Tara Matić slavi punoletstvo to ovako izgleda! Dekoracija o kojoj svaka devojka mašta FOTO

Tara Matić 18. avgusta ove godine napunila je 18 godina, a porodica je danas upriličila gala slavlje za mlađu mezimicu u prestoničkom restoranu.

Na 18. rođendan Tare Matić pozvano je 700 zvanica, među kojima su uz porodicu i prijatelje i brojna imena sa estrade. Antonio Ahel/ATAImages

Dekoracija je dovedena do savršenstva – centralni pano sa Tarinim imenom okružen je raskošnim, šarenim cvećem, dok hostese, elegantno obučene u crno, dočekuju goste na samom ulazu. U salu se ulazi kroz dugački "tunel" prekriven crnom zavesom, što je dalo dodatnu notu ekskluzivnosti i glamura.

Među prvim zvanicama pojavili su se Tarin stric Dejan i deda Zoran Matić odeveni u elegantna odela.

Saša Matić sa ćerkama i suprugom pozirao je za medije, te otkrio da je za njegga danas veoma važan dan:

- Najponosniji sam na svetu. Tarin rođendan je bio 18. avgusta, ljudi su bili na odmorima, svi njeni drugari nisu bili tu, pa smo rešili da slavlje danas upriličimo. Već smo joj kupili tada poklon. I mene hvata trema. Veliki je ovo događaj, možda i veći od koncerta u Areni, morao sam da se bavim ovim stvarima. Moj zadatak je da napravim spisak zvanica, da suzim spisak, ali mi nije uspelo - rekao je Matić, pa je dodao:

- Nisam ja forsirao kolege da pevaju, ko bude želeo, on će zapevati. Tara neće biti pevačica. Supruga je ćerke postavila još dok su male bile, tako da ja nju već odavno smatram odraslom. Imamo otvoren odnos kada su simpatije u pitanju. Poveravaju mi se i one i njihovi drugari, ja sam im glas razuma.

Kako je veče odmicalo, pristizao je i drugi talas zvanica, jer je Saša Matić za ovu priliku okupio pravu muzičku i društvenu elitu, među kojima su se našli legendarni pevač Željko Samardžić, virtuozni harmonikaš i producent Aleksandar Sofronijević, zvezda mlađe generacije Anđela Ignjatović Breskvica čiji je stajling svima zapao za oko, a prisutni su prokomentarisali da liči na zavodljivu profesorku.

Pored njih, tu je bio i pevač Aco Pejović — blizak prijatelj porodice Matić, sin Suzane Jovanović sa suprugom Tijanom čije prisustvo nije prošlo nezapaženo, folk pevač Bane Bojanić, Goca Šaulić, udovica Šabana Šaulića i pevačica Ilda Šaulić.

