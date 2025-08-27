Olivera Kovačević dala svoj sud o Jeleni Karleuši i njenom učešću na Evroviziji
- Iz godine u godinu Srbija na "Evrosong" šalje "topovsko meso", izvođače koji se ostavljaju na milost i nemilost, ni krivi, ni dužni. Bez logistike, bez para, uz puno stresa... I uvek se pitamo zašto tako loše prolazimo - izjavila je pre četiri godine Jelena Karleuša za domaće medije.
A onda je odlučila da je došlo vreme da pokaže Evropi šta Srbija ima, pa su krenula šuškanja da će se prijaviti na prestižno muzičko takmičenje. Kako pravila nalažu, prvo bi se Jelena takmičila na Pesmi za Evroviziju u Srbiji, a onda ukoliko pobedi, predstavljala bi našu zemlju i na Evroviziji.
Pročitajte Olivera Kovačević na sedmom nebu od sreće, fotografije sa svadbe oduševile
Jelena Karleuša navodno je čvrsto rešila da se prijavi za PZE 2026, a šta o tome misli Olivera Kovačević, sada već bivša urednica specijalnih programa na RTS-u više nije tajna.
Olivera je gostovala u podkastu "Tetke" i na pitanje šta kaže na to što će se popularna JK prijaviti na PZE 2026. kao i da li će pobediti, Olivera je kao iz topa odgovorila:
- Ja želim da ona pobedi na Evroviziji. Želim da ode, stane, pocepa, pobedi i mi svi budemo srećni.
A da li će Jelena Karleuša zaista ostvariti svoj plan, znaćemo veoma brzo.
Pročitajte još
Jelena Karleuša na Evroviziji? Olivera Kovačević joj poručila sledeće
Olivera Kovačević dala svoj sud o Jeleni Karleuši i njenom učešću na Evroviziji
27/08/2025Saznajte više
Svi pričaju o vereničkom prstenu Tejlor Svift, fudbaler nije štedeo
Tejlor Svift se verila
27/08/2025Saznajte više
U 46. godini bikini joj savršeno stoji: Ovo je tajna lepote Katarine Radivojević
Izgled Katarine Radivojević je besprekoran
27/08/2025Saznajte više
Ovo je omiljeni parfem Suzane Mančić, samo jedna kap osvaja
Omiljeni parfem Suzane Mančić godinama se proizvodi
26/08/2025Saznajte više
Novak Đoković o odnosu sa ocem: Za njega nikada nisam dovoljno uradio, niti sam dovoljno dobar
Novak Đoković o ocu i odnosu sa njim govorio je u najpopularnijem američkom podkastu
26/08/2025Saznajte više
Sa Čolom je provela dugih 16 godina: Uvek sam nekako ostajala...
Partnerka Zdravka Čolića na sceni bila je ova divna dama
26/08/2025Saznajte više
Komentari (0)