Jelena Karleuša na Evroviziji? Olivera Kovačević joj poručila sledeće

Olivera Kovačević dala svoj sud o Jeleni Karleuši i njenom učešću na Evroviziji

- Iz godine u godinu Srbija na "Evrosong" šalje "topovsko meso", izvođače koji se ostavljaju na milost i nemilost, ni krivi, ni dužni. Bez logistike, bez para, uz puno stresa... I uvek se pitamo zašto tako loše prolazimo - izjavila je pre četiri godine Jelena Karleuša za domaće medije. Ivan Vučićević

A onda je odlučila da je došlo vreme da pokaže Evropi šta Srbija ima, pa su krenula šuškanja da će se prijaviti na prestižno muzičko takmičenje. Kako pravila nalažu, prvo bi se Jelena takmičila na Pesmi za Evroviziju u Srbiji, a onda ukoliko pobedi, predstavljala bi našu zemlju i na Evroviziji.

Jelena Karleuša navodno je čvrsto rešila da se prijavi za PZE 2026, a šta o tome misli Olivera Kovačević, sada već bivša urednica specijalnih programa na RTS-u više nije tajna.

Olivera je gostovala u podkastu "Tetke" i na pitanje šta kaže na to što će se popularna JK prijaviti na PZE 2026. kao i da li će pobediti, Olivera je kao iz topa odgovorila:

- Ja želim da ona pobedi na Evroviziji. Želim da ode, stane, pocepa, pobedi i mi svi budemo srećni.

A da li će Jelena Karleuša zaista ostvariti svoj plan, znaćemo veoma brzo.









