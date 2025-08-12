Olivera Kovačević retko daje intervjue, ali iz svakog njenog razgovora sa kolegama lako se može zaključiti da je vezana za svoju porodicu.
Od detinjstva je bliska sa četiri godine mlađim bratom Miletom, a kada se on oženio i dobio tri ćerke, Olivera je svu ljubav usmerila prema devojčicama.
U intervjuu koji je svojevremeno dala za Story, priznala je da koliko voli bratanice, toliko ume i da bude „čelična”.
- One bi rekle da ih stalno nešto kritikujem, obično kada ne polože neki ispit. Mislim da je obrazovanje najvažnije za mladog čoveka i zato na tome insistiram i dosađujem im – rekla je.
Uvažena novinarka tada je otkrila i neke zanimljive detalje iz detinjstva, vezane za odrastanje sa mlađim bratom.
- Ja sam brata čuvala, ali sam sebi dala slobodu i da ga kažnjavam. Tukla sam ga na kvarno i ucenjivala da ne sme da me cinkari. Osnovna asocijacija na detinjstvo su ravnica, melanholija, dođoši. Treperenje. U ravnici uvek nešto treperi, leti vrućina, zimi severac.
Detinjstvo sam provela u permanentnoj borbi za osnovna dečija prava, osnovna ljudska prava. Svoje snove sanjala sam u babinom prozoru... Kada sam izlazila uveče, suknju sam podizala u minić tek kada se udaljim od kuće – prisetila se.
Tako je bilo nekada, a pre dva dana ponovo je Olivera Kovačević bila najponosnija tetka.
Naime, jedna od njenih bratanica izgovorila je sudbonosno “da”, a Olivera je uz fotografije mladenaca podelila i kratku, ali moćnu poruku: “Udala se Jana za Radovana. Ljubav.”
Podsećanja radi, u oktobru 2024. godine se udala Janina rođena sestra Mina, a kako njih dve veoma liče novinarkini pratioci na trenutak su ostali zbunjeni najnovijim fotografijama sa svadbe.
