Od detinjstva je prati nadimak Anuška, a ovo prezime piše u ličnoj karti Ane Štajdohar

Prezime Ane Štajdohar, retko je i neobično. Nekadašnja članica grupe Tap 011, koja već duži niz godina uspešno plovi solo vodama, predstavila se javnosti kao Ana Štajdohar, i tako je ostalo do danas, bar što se tiče muzičke scene.
Supruga, Nikolu Demonju, koji i sam ima originalno prezime, upoznala je pre skoro dve decenije. Venčali su se 2012 i dobili dvoje dece – ćerku Niu i sina Lava.
- Ime Nia nosi više značenja: cilj, smisao, sjaj, radost. Ima lepu simboliku, a dopalo nam se još više kad smo shvatili da je svojevrsni akronim naša dva imena – Nikola i Ana. Lavu sam ja dala ime.
- Porođaj je bio komplikovan, nije mu bilo lako da dođe na ovaj svet. Na prvi pogled mi je bio jedan mali Lav – ispričala je Ana nedavno, u intervjuu za HELLO!
Pročitajte Očekivanja su teret, prečica za razočaranje - Reči Ane Štajdohar kriju snažnu poruku
Tom prilikom otkrila je i da ima nadimak, koji je prati od detinjstva.
- Anuška! Tako su me oduvek zvali moji roditelji. Za drugare iz osnovne sam bila Ana Š, jer smo imali i Anu P. i Anu Z. Kasnije sam uglavnom bila Anči. Iz kolekcije varijacija na moje prezime, izdvojila bih nadimak Štajdi.
U dugom je i srećnom braku, ali priznaje da godine ne broji.
- Nikola i ja smo zajedno 18 godina, nevažno je koliko smo od toga u braku. Ta formalnost, ako mene pitate, nije bitan faktor. Nikada ne računamo broj godina u braku, već broj godina naše ljubavi.
Po mnogima jedna od naših najboljih pevačica nije formalista ni kada je u pitanju prezime.
- U ličnoj karti mi piše Štajdohar. Nisam ljubiteljka promene prezimena - priznala je.
