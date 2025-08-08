Jelena Jovičić: Jednog Svetog Jovana odlučila sam da po drugi put nastavim sama

Nisu sve životne odluke dramatične ali one tihe, koje donosimo kroz duboku introspekcijom, često ostave najdublji trag. Jelena Jovičić razvod je podnela bez patetike i senzacije, a iako retko govori o svom privatnom životu, sa domaćim medijima podelila je iskustvo o razvodu kroz koji je prolazila dva puta.
- Javili su se nemiri i pitanja na koja nisam znala odgovor. Nije to bio lom u jednom danu, već dug proces. Znala sam da nešto nije u redu, ali nisam umela odmah da ga imenujem. Iskreno, isprva nisam bila svesna šta mi to ne prija, samo sam znala da to više nije to - ispričala je Jelena u intervjuu za domaće medije.
Ključni trenutak dogodio se, kako kaže glumica, jednog januarskog dana:
- Sećam se, bio je Sveti Jovan, bila sam sama i posle tog unutrašnjeg dijaloga zaključila sam da dalje treba da nastavim sama. Oboje smo osećali neko nezadovoljstvo, nijedno od nas se očigledno nije više osećalo dobro. Odluku nisam donela stihijski, sazrevala je godinama – bila je iskrena glumica.
Iako su leto pre razvoda proveli zajedno na moru, s decom, Jelena je osetila da povratka nema. Oboje su se, kako kaže, udaljili; bez krivice, ali s jasnim osećajem da nisu više tim.
Uloga majke učinila je čitav proces još osetljivijim i složenijim. Jelena Jovičić razvod nije krila, a glumica je otvoreno govorila i o tome što mnogi izbegavaju – kako detetu objasniti da mu roditelji više ne žive zajedno?
– Najteže mi je bilo da deci objasnim da ne želim više da živim tako i da oni shvate da nas dvoje nismo dobar primer, jer su oni deca. Ne znaju oni šta mi osećamo. Mislim da je brak roditelja deci primer da i oni kasnije svoje zajednice grade delimično po ugledu na taj model. Nisam želela da imaju pogrešnu sliku o odnosu partnera - rekla je Jelena, piše Alo!
Sin Mateja, iz njenog prvog braka sa Nenadom Kovačevićem, tada je već bio tinejdžer i lakše je prihvatio da njegova majka Jelena Jovičić razvod prolazi po drugi put. Njena ćerka, iz braka sa Sašom Vujisićem, ipak, prošla je kroz burniji emotivni proces jer je reč o njenom tati.
Glumica danas živi smiren i ispunjen život, a već duže je u emotivnoj vezi sa partnerom o kome javnost ne zna mnogo, a i glumica ga retko eksponira na svojim društvenim mrežama.
