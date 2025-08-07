Objava Anastasije Ražnatović na Instagramu zagolicala maštu: Sve u svoje vreme, najlepše nam tek dolazi

Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj trude se da što je više moguće žive život što dalje od medija i javne sfere posebno što su daleko od granica naše zemlje.

Ipak, mlada muzička zvezda jedna je od najpopularnijih devojaka na Instagramu pa ni ne čudi što svaka objava Anastasije Ražnatović napravi pravi haos na društvenim mrežama. Ova poslednja se i dalje prepričava. Instagram

Naime, Cecina ćerka neretko objavi neki zanimljiv ili poučan citat, motivacionu poruku ili bilo šta što joj prija u tom trenutku pa je tako juče okačila jednu misao koja se može tumačiti na nekoliko načina.

"Veruj u pravo vreme svog života. Lepe stvari su već na putu ka tebi" pisalo je u okviru fotografije koju je podelila na storiju, pa su mnogi njeni fanovi uzeli u razmatranje šta može to da bude.

Da li Tasa želi između redova nešto da nam najavi, poruči? Da li je saznala neke lepe vesti pa samo čeka pravo vreme da ih objavi ili pak zna termine i datume kada će se nešto dogoditi?

Mnogo je spekulacija i nagađanja na ovu temu, a ona nije želela da pojasni šta je htela ovom slikom da kaže. Jedno je sigurno, objava Anastasije Ražnatović naišla je na mnogo pažnje i komentara.

Nedavno je objavila dve nove pesme, a kako se ponovo vraća karijeri možda će nas ove jeseni obradovati sa još nekoliko novih numera. Možda počinje sa nastupima, možda će izdati album.

Možda razmišljaju o novim poslovnim projektima, Nemanjinoj karijeri. Sve je samo na nivou možda i nagađanja dok gospođa Gudelj ne poželi da otkrije o čemu je tačno reč.

A sigurni smo da onda kada oseti potrebu da to uradi, to će se i desiti, kao što je i uvek do sada radila. A možda su i one najlepše vesti... Sačekaćemo pa ćemo već saznati.

