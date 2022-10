Kad ti roditelji umešaju prste u vezu: Ljubav Anastasije i Nemanje ovo neće preživeti, porodice jasno rekle svoje

Anastasija i Nemanja ponovo u centru pažnje

Iako Anastasija Ražnatović ovih dana objavljuje fotografije iz Sevilje, koje bi trebalo da posvedoče da je kod svog dečka, fudbalera Nemanje Gudelja, izgleda da nije baš sve idealno.

Možda bi najprecizniji opis trenutne situacije na relaciji Ražnatovići‒Gudelji mogao da se svede na naslov poznatog filma „Nevolje u raju“.

Instagram

Iako su, koliko do juče, članovi dve porodice bili u idiličnim odnosima i jedni o drugima govorili biranim rečima, došlo je do toga da su majka i sestra Nemanje Gudelja otpratile sa „Instagrama“ prvo Anastasiju, ubrzo i Cecu, a onda i one njih. Instagram

Podsećanja radi, jedni o drugima su od početka govorili biranim rečima, a pojedini mediji preneli su da se Anastasija toliko dobro slaže sa Nemanjinom majkom Oliverom i sestrom Vanjom da čak zajedno izlaze u grad.

Instagram

Štaviše, njih dve prisustvovale su i Anastasijinom 24. rođendanu, a na proslavu su došle zajedno sa Cecom Ražnatović, koja nije krila da je oduševljena ćerkinim novim dečkom, kao i njegovom porodicom. Zbog čega je posle pola godine promenila mišljenje, saznaćemo ubrzo.