Kod nje sam došao samo sa gitarom i putnom torbom... Daša sve priznao: Udao sam se

Frontmen "Legendi“ Zoran Dašić Daša u ranom detinjstvu živeo je na Bežaniji, a kasnije se sa ocem, majkom i dve godine starijim bratom Draganom preselio u zgradu kod "Fontane“.

Dašin otac je zbog prirode posla često bio daleko od kuće. Radio je na izgradnji Đerdapa, u Libiji, Iraku... "Nomadski“ način života, nažalost, ostavio je posledice po zdravlje, pa je umro mlad, 1982. godine. M.P. ATA Images

‒ Kad je otac preminuo, brat i ja se oženili, majka je počela da ide u manastir Rakovica, prvo samo na vikend. Upoznala je monahinje i patrijarha Pavla i bila je jako vezana za njih. Samo je jedan dan došla i rekla: „Sine, došla sam po blagoslov, sutra idem u manastir.“ Ja onako zbunjen, kako, zašto... Kaže: „Dala sam reč patrijarhu Pavlu on će me lično zamonašiti, vas sam služila, imate, hvala bogu, porodice, izvela sam vas na put, sad hoću da služim Bogu, to jako privlači, daje mi duševni mir ‒ pričao je Daša u ispovesti za Kurir.

Otkrio je i jednu zanimljivost o svojoj majci, koja je nosila monaško ime Angelina.

‒ Ona je bila bolesna u to vreme i mi smo se bojali za njeno zdravlje. I, šta se onda dešava? Dešava se to da ona danas sa 91 godinom šeta. A pet puta su je otpisivali, zvali me iz manastira i govorili da je gotova. Odvedem je kod lekara, posle tri dana krste se i kažu kako to nisu videli u životu - pričao je tada Daša čija je majka preminula 28. oktobra 2022. godine.

Svoj mir i utehu u najtežim danima života pronalazio je i danas pronalazi u svojoj supruzi i dvojici sinova. Kada je odlučio da se oženi, stvari nisu baš išle kako to današnja omladina zamišlja i želi. Odlučio je da spakuje kofer i dođe kod ženinih.

- Ja kada sam se ženio pre 43 godine, ja sam se udao. Došao sam u stan moje sadašnje žene samo sa gitarom i putnom torbom i to je sve bilo. Ona je bila iz jedne prilično dobre porodice - započeo je svoju intimnu ispovest Zoran Dašić Daša gostujući na Hyppe televiziji. Borislav Zdrinja/ZIPA PHOTO/ATAImages

- Ne znam da li su tada njeni roditelji bili srećni ili ne, ali preživeo sam celu tu priču. Da bi na kraju pre smrt oboje rekli "izabrala si pravu osobu pored sebe" i to je meni bila satifakcija najveća. Ja sam i svojim sinovima uveg govorio da budu pažljivi, jer nikada se ne zna šta će od te osobe ispasti na kraju - zaključio je frontmen grupe "Legende".