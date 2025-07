Slika koja je obišla svet: Novak Đoković upoznao kraljicu Kamilu

Novak Đoković u do sada odigranim mečevima na Vimbldonu pokazao je da je u odličnoj formi. Naš teniser stigao je do četvrtfinala, gde će igrati protiv Flavija Kombolija. Photo by Jordan Pettitt - WPA Pool/Getty Images

Uoči meča, Novak je dobio priliku da upozna kraljicu Kamilu, suprugu kralja Čarlsa.

Fotografija na kojoj se rukuju u trenutku je obišla svet.

Kraljica Kamila i jedan od najboljih tenisera sveta nekoliko minuta proveli su u neobaveznom ćaskanju, a Novak je uz naklon iskazao duboko poštovanje. Photo by Jordan Pettitt - WPA Pool/Getty Images

Supruga britanskog monarha za dolazak na Vimbldon izabrala belu haljinu sa cvetnim printom, uz koje je obula dvobojne Chanel cipele.

Inače, Novaka Đokovića na Vimbldonu bodri porodica, a svetski mediji svakodnevno objavljuju snimke njegove dece – sina Stefana i ćerke Tare, koji su privukli veliku pažnju.

Photo by Julian Finney/Getty Images