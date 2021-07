Istorija je ispisana: Novak Đoković osvojio Vimbldon (foto)

Novak Đoković - Istorijski trijumf u Londonu

Istorijska sezona za Novaka Đokovića: šesti put je osvojio „Vimbldon“ i po broju grend-slem trofeja izjednačio se sa večitim rivalima Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom. Sada sva trojica imaju po 20 pehara, što je u aktuelnoj sezoni i bio cilj prvog reketa planete. U ovoj godini ostalo mu je još samo da trijumfuje na US Openu, a ako se i to dogodi – ponovo će ući u istoriju. No, na to nas je već navikao.

Već po običaju, a malo i da „nervira“ publiku, Đoković je odmah na početku uspeo da zakomplikuje finalni meč protiv sjajnog Italijana Matea Beretinija. No, kasnije se sve odvijalo u njegovu korist, pa je posle skoro četiri sata na terenu ponovo probao vimbldonsku travu i podigao zlatni pehar uvis. Getty Images

Kao i uvek, finale najprestižnijeg grend-slema privuklo je veliku pažnju poznatih. Tako smo u svečanoj loži, osim vojvotkinje od Kembridža Kejt Midlton, videli i holivudsku zvezdu Toma Kruza. Pre dva dana, Novakov polufinalni meč pratio je i slavni britanski fudbaler Dejvid Bekam.

U govoru posle uručenja trofeja Đoković je rekao da je pred mladim Beretinijem svetla budućnost, zahbalio se svojoj porodici i timu, a na pitanje za koga će navijati večeras u utakmici između Engleske i Italije, diplomatski je odgovorio da će uživati u fudbalu.

