Dijamanti Eme Bregović kriju posebnu simboliku

Ema Bregović otvorila je izložbu "Love Inc", u kragujevačkoj Aleksić galeriji savremene umetnosti, koja će trajati do 5. jula.

Umetnica je prikazala novu seriju skulptura, koja zapravo predstavlja predimenzionirane dijamante, za čiju izradu je koristila različite materijale – aluminijum, mesing, inoks, mermer i drvo.

Prema Eminim rečima, izložba Love Inc. Tematizuje način na koji je ljubav – nekada intiman i poetičan prostor, danas postala korporativni proizovd, kodiran simbolima moći, statusa i tržišne vrednosti.

Kroz seriju skulptura u formi dijamanata, ona postavlja pitanje – kako nečemu dajemo vrednost?

- Dijamant je simbol koji me fascinira jer, uprkos svom sjaju, na molekularnom nivou je samo ugljenik pod pritiskom. Njegova vrednost se gradila kroz istorijske i ekonomske konstrukcije – od kolonijalne eksploatacije do reklamne kampanje "A Diamond is forever", koja je oblikovala naše poimanje ljubavi, obaveze i luksuza – kaže povodom ove izložbe autorka.

Najstarija ćerka Gorana Bregovića rođena je u Parizu 1994. godine. Magistrirala je u Školi lepih umetnosti u Nantu 2018. godine, a trenutno živi i radi u Beogradu i Parizu.

Kao umetnica čiji su koreni vezani za zemlju koja više ne postoji – bivšu Jugoslaviju – Ema crpi inspiraciju iz univerzuma nerazrešenih konflikata, fluktuirajućih identiteta i kontroverznih značenja, analizirajući kompleksna pitanja granica, transgresije, religija i šizmi.

Njeno poreklo značajno je odredilo tematike njenog stvaralaštva – u nemogućnosti da ukroti svoje napukle korene, Ema koristi umetnički izraz kao jedini način komunikacije sa sopstvenim višestrukim identitetima, nerazrešenim fantomskim granicama i nepouzdanim geografskim odrednicama, koji i danas jednako obesmišljavaju čovekovu potragu za smislom – navodi se u zvaničnoj biografiji Eme Bregović.