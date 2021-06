Upoznajte Emu: Najstarija ćerka Gorana Bregovića oduševila Beograđane (foto)

Ćerka Gorana Bregovića izlaže u Beogradu...

U prostorijama nekadašnjeg bioskopa „Balkan“ ljubitelji umetnosti od 12. juna mogu da pogledaju izložbu Eme Bregović „Don't Worry“, u okviru koje je predstavila radove koji su nastali u poslednjih nekoliko godina.

‒ Kao umetnica čiji su koreni vezani za Jugoslaviju, zemlju koja više ne postoji, Ema Bregović koristi umetnički izraz kao jedini način komunikacije sa sopstvenim višestrukim identitetima, nerazrešenim fantomskim igricama i nepouzdanim geografskim odrednicama ‒ poručuju iz Fondacije „Saša Marčeta“, koja je organizator izložbe.

O izložbi „Don't Worry“ autorka kaže:

‒ Naziv izložbe je mali eho na trenutnu situaciju, na naše društvo i način življenja, a na neki način i na često tešku izradu mojih projekata. Pokazujem radove nastale u poslednjih pet-šest godina. Neki projekti su zahtevali mnogo godina da bi se završili, a često su i posle toga bili u procesu rada. Neki su nešto impulsivniji, ali svi se artikulišu oko zajedničke tematike nerazrešenih konflikata, kompleksnih odnosa između našeg društva, umetnosti i politike.

Ćerka Gorana Bregovića - Emina prva izložba u srpskoj prestonici

O prostoru u kome izlaže Ema je istakla:

‒ Imam neverovatnu priliku da izlažem u bioskopu „Balkan“, koji je kultno mesto. Vrlo sam uzbuđena zato što prvi put imam ovoliki prostor i slobodu, i htela bih da ljudi na ovoj izložbi osete taj odnos između prostora i skulptura, odnosno načina na koji se ta relacija kreira.

Ema Bregović, najstarija ćerka Gorana Bregovića, rođena je u Parizu 1994. godine. Magistrirala je na Školi lepih umetnosti u Nantu, 2018. godine. Trenutno živi i radi u Beogradu i Parizu.

Izložbu „Don't Worry" posetioci će moći da pogledaju do 4. jula. Radno vreme bioskopa „Balkan" je od 11 do 20h, od utorka do subote.