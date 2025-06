Jelena Đoković sutra će oduvati ovoliko svećica sa torte, ko bi rekao? Deluje dosta mlađe

Jelena Đoković godine ne krije

22. maja Novak Đoković na terenu u Italiji proslavio je 38. rođendan pobedivši u meču, te je posle istog usledilo neobično slavlje i duvanje svećica.

Posle Rolan Garosa koji se odigravao prethodnih nedelja, najbolji teniser svih vremena proveo je nekoliko dana u rodnom Beogradu u krugu porodice i prijatelja, a sada se priprema za nove turnire koji ga očekuju.

Photo by Pascal Le Segretain Getty Images

No, pre svega toga za porodicu Đoković sutra je važan dan, jer Jelena proslavlja svoj divan dan! Njih dvoje osim što su srodne duše, oni su i isti horoskopski znak jer je razlika među njihovim rođendanima svega tri nedelje.

Njihova ljubav, koja datira iz srednjoškolskih dana, svima se čini idealnom. Kada su ispričali svoju ljubavnu priču, mnogi su ostali iznenađeni saznavši kolika je razlika u godinama između Jelene i Novaka Đokovića jer se dugo mislilo da su vršnjaci.

Priča o tome kako se Jelena Đoković upoznala sa Novakom raznežiće sve njihove fanove. Jelena i Novak Đoković upoznali su se 2005. godine putem zajedničkih prijatelja, dok Nole još nije bio planetarno popularan.

Novak je imao tek 17 i puno snova, a Jelena se takođe bavila sportom. Kao većina tadašnjih tinejdžera, upoznali su se u zajedničkom društvu, a sport, kao prva tačka koja ih je vezivala, nije ostao njihova jedina zajednička tema.

Novak je nebrojeno puta istakao da je Jelena njegova srodna duša, a to što su se sreli još dok je krčio svoj put dokazalo mu je da je njihova ljubav prava.

– Jelena je bila iskrena od prvog trenutka i hvala Bogu što smo se sreli pre nego što sam postigao velike uspehe jer znam da je ona sa mnom zbog mene, zbog Novaka, zbog klinca kog je upoznala kada je imao 17 godina.

Ona mi je najveća podrška, sposobna je, ambiciozna i jaka. Kod nje najviše volim iskrenost, to je ono što nas čini srećnim – rekao je Novak jednom prilikom. Antonio Ahel/ATAImages

– Mi smo baš bili klinci kada smo se prvi put sreli. Bili smo na teniskom turniru u jednom klubu na Banovom brdu. Dugo sam trenirala tenis, do svoje 15. godine, pa smo imali zajedničko društvo.

On je rešavao neke ukrštene reči, a ja sam bila pored njega, pa me je pitao da mu pomognem i tako smo zajedno počeli da rešavamo, ali posle toga smo se sretali povremeno i uvek lepo družili, ali bez ikakvih naznaka da ćemo se ikada zabavljati.

Počeli smo da se zabavljamo tek posle tri godine – otkrila je Jelena pa dodala:

- Novak i ja smo dugo zajedno i pre nego što je njegovo ime dobilo takvu težinu u javnosti. On je za mene ostao moja ljubav, bez neophodnih titula koje sada prate njegovo ime – rekla je nedavno Jelena, koja je godinu dana starija od Noleta.

Ona je rođena 1986. godine što znači da će sutra proslaviti 39. rođendan, dok je on 11 meseci mlađi, odnosno rođen je 1987. godine.