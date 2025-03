Da li verujete da je Simica ovoliko stariji od Suzane?

Muž Suzane Mančić (68) punih 25 godina je Simeon Ocomokos, uspešan grčki biznismen koji je u ovoj zemlji, kao i šire, veoma cenjen i poštovan. Iako su 25 godina zajedno, Suzana Mančić i Simica, kako ga ona često zove, u bračne vode uplovili su 2018. godine. Prelepa ceremonija venčanja dogodila se 1. jula u crkvi na ostrvu Pilion. Mirko Tabašević

U intervjuu za Bazar Suzana Mančić otkrila je u čemu se ogleda tajna uspešne veze, posebno braka na daljinu.

- U mom slučaju, olakšavajuća okolnost je što smo i suprug i ja već zreli, ostvareni ljudi. Mi smo se sreli u zrelom dobu. Nije nam preostalo ništa drugo nego da se volimo i uživamo u trenucima kada smo zajedno. On je uvek poštovao moju profesiju, kao i ja njegovu.

Bezrezervna ljubav i bezuslovna sloboda?

- Uvek postoji rezerva, uvek postoji neko zrno sumnje, čak i kada ljudi žive pod istim krovom. Uvek postoje velike i male izdaje u životu sa prijateljima, u profesiji, u ljubavi. Mi smo naš odnos učvrstili tako što nije bilo tih izdaja. To je zato što sam ja, uglavnom, iskrena. Neću reći da sam bezrezervno iskrena, ali iskrenost je moje najjače oružje. Nisam imala razloga da se krijem iza nekih opštih mesta koje ti nameće društvo.

Uvek sam bila sigurna u sebe. I ako neko treba da me prihvati, mora da me prihvati ovako kako jesam, a ne da me prihvati, pa da kasnije pokušava da me menja. Mislim da je razgovor jako važan u partnerskom odnosu. Iskrenost, diplomatija, intuicija, znanje kada treba da staneš u svađi.

Svađamo se i mi, nije ni kod nas uvek mirno. Čovek mora da bude mudar da bi bio u vezi. Veza nije konstanta, ona se menja. I ljubav se menja. Ja sam imala preko 40, on oko 50 godina kada smo se sreli - iskreno je rekla Suzana koja je tako prvi put otkrila i koliko je njen suprug stariji od nje.