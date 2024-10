Suzana Mančić uskoro puni 68 godina, od supruga želi samo jedno

Suzana Mančić bila je i ostala jedna od najlepših i najharizmatičnijih žena na ovim prostorima. Uprkos činjenici da već duže vreme slavi rođendane koji počinju brojem 6, to nimalo nije uticalo na njen izgled, vitalnost i energiju. Antonio Ahel/ATAImages

Dve i po decenije uživa u ljubavi sa uglednim grčkim biznismenom, koga zove Simica, iako mu je pravo ime Simeon Ocomokos. Uz nju, i ostali su ga prozvali tim nadimkom.

- Zna on da ga svi ovde zovu Simica, to mi je nekako u deminutivu. Ipak, on je ozbiljan čovek koji ima ozbiljne godine, pamet, karijeru i integritet u Grčkoj i u Srbiji. Mislim da ne zaslužuje da ga zovu Simica, ali ajde – rekla je nedavno, gostujući u emisiji “Nije lako biti ja”.

Suzana Mančić i Simeon Ocomokos venčali su se 2018. godine. Prelepa ceremonija venčanja dogodila se 1. jula u crkvi na ostrvu Pilion.

Svih ovih godina par živi na relaciji Grčka-Srbija, i to za sada odlično funkcioniše.-

- Ja sam Škorpija, on je Vodolija. I dobro je što ne živimo zajedno, jer zajednički život dovodi do nervoze, vrcaju varnice, ali i to mora da se desi. Ponekad se nas dvoje dobro posvađamo, i onda posle meni bude žao – priznala je lepa voditeljka jednom prilikom.

Za svog muža kaže da je divan, a o vezama na daljinu nije promenila mišljenje.

- Ljubav na daljinu može da funkcioniše, pogotovo u ovim godinama kada su se strasti malo utišale, kada smo stekli poverenje jedno u drugo. Često se viđamo, stalno smo zajedno, na svakih deset dana se vidmo, ali to bude sadržajno – iskrena je Suzana Mančić.







Šarmantna Beograđanka, 22. novembra proslaviće 68. rođendan.

- Nas dvoje često idemo na lepa putovanja. Sada mi je obećao da će me za rođendan voditi u Amsterdam. Nisam do sada bila tamo i baš se radujem tom putovanju.