Porodična idila u domu Miloša Bikovića: Ivana zabeležila emotivan trenutak

Supruga Miloša Bikovića, Ivana Malić, objavila je fotografiju na društvenim mrežama i zabeležila prizor koji je raznežio njihove pratioce.

Ivana nije mogla da odoli, a da se ne pohvali prelepim buketom cveća koji je dobila od supruga. Iako je ogroman buket u prvom planu, vrednost zabeležene porodične fotografije odnosi se na ono što se odvija u pozadini. Instagram

Naime, glumac u naručju drži sina Vasilija kojeg je podigao visoko, pun radosti dok uživa u zajedničkom vremenu koji provodi sa svojom porodicom.

Ovaj nežan trenutak koji je zabeležila supruga Miloša Bikovića, Ivana Malić, otkriva toplinu i sreću koja vlada njihovom domu, dok cveće u prvom planu dodatno naglašava romantičnu atmosferu.

Biković, koji se nedavno oporavio od operacije, posvetio je svaki slobodan trenutak porodici. Ranije je istakao da mu je rođenje sina donelo neizmernu sreću, naglasivši da nijedan profesionalni uspeh ne može da se meri sa tim osećajem. Screenshot Instagram/@ivanamalic_

- Svaka generacija je govorila za sledeću generaciju: „Jao, ova omladina danas ništa ne valja”. Ja u to ne verujem. Verujem da smo mi ti koji su odgovorni za to. I da ako mi kažemo da omladina ne valja, za to je odgovorna prethodna generacija ili dve. Tako da mi treba da uradimo ono najbolje, a to je da im damo mogućnost da oni ostvare svoj pun potencijal i da rašire svoja krila – rekao je ranije Biković o roditeljstvu.

Supruga Miloša Bikovića, Ivana Malić, objavlila je fotografiju tihe porodične sreće sa svojim partnerom i sinom, a njihovi pratioci sa oduševljenjem reaguju na svaku objavu koja pokazuje slogu u toplinu koje vladaju u njhovom domu.