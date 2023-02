Cveće, luksuzni nakit, Maldivi za dvoje... Pogledajte šta su poznate dame dobile za Dan zaljubljenih, Biković najgalantiniji FOTO

Pokloni za Dan zaljubljenih oduševili poznate dame

Ljubav treba slaviti svakog dana, ali jedan je, ipak, „posebniji“ od ostalih. To je 14. februar. Pršte poljupci, pokloni, zagrljaji, cveće, romantične večere, a ista je situacija i na društvenim mrežama, gde su poznate dame otkrile kako su provele Dan zaljubljenih. Instagram

Uz haštag #iloveyousomuch, „mnogo te volim“, Anastasija Ražnatović je napisala „Love is in the air“ i pokazala buket crvenih ruža koji je dobila od dečka Nemanje Gudelja. U prvom planu je i njegova poruka „te quiero“ (volim te).

Na dan ljubavi uvećala se riznica nakita Ane Rajković. Suprug Predrag, golman naše fudbalske reprezentacije, poklonio joj je narukvicu „Panthère de Cartier“, koja vredi 8.050 dolara. Lepo.

Danijela Karić poručila je Ivanu Mileusniću: „Ti si moj dom. Moje srce. Moje sigurno sklonište. Moj tihi kutak. Moj Valentin zauvek. Moje 'živeli su srećno do kraja života' počelo je na dan kada smo se sreli. Srećan Dan zaljubljenih, ljubavi moja.“ Od supruga je dobila buket crvenih ruža sa krunom koja bez mnogo reči govori ko je njegova kraljica.

Lara Čolić, ćerka Zdravka Čolića, nedavno je pratiocima na Instagramu otkrila da je ponovo srećno zaljubljena, a dečko Aleksandar nije gubio vreme. Poslao joj je buket ruža sa porukom koja ju je raznežila i plišanim belim medvedićem. Instagram

Ana Ivanović bila je, kao uvek, skromna. „Više sam nego srećna što imam tebe pored sebe“, poručila je suprugu Bastijanu Švajnštajgeru. Na zajedničkoj fotografiji je i jedna zaljubljena ruža. Srećni su i nasmejani, a kako i ne bi bili kada znaju da će se porodica uskoro proširiti.

„Puno mi je srce. Hranom“, našalio se Miloš Biković na razglednici sa Maldiva, u skladu sa jučerašnjim praznikom. U korpi u obliku srca našle su se razne lokalne đakonije, a pošto je u tom trenutku bio u bazenu verovatno je doplivala do njega. No, drugi prizor bio je lepši, jer se našao u zagrljaju devojke Ivane Malić, sa kojom uživa na egzotičnoj destinaciji. I tu fotografiju potpisao je srcem.