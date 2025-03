Saša je preminuo oko 17h, poslednje reči uputio je voljenoj Suzani, pamtiće ih zauvek

Saša Popović preminuo je 1. marta na onkološkom institutu Gustav Rusi u predgrađu Pariza gde se lečio od septembra prethodne godine.

Početkom juna 2024. godine otkriven mu je progresivni karcinom želuca pa je nekoliko meseci lek tražio u Nemačkoj dok nije otišao u jednu od najboljih klinika za onkološke pacijente. Antonio Ahel/ATAImages

No, bolest je ipak bila jača i zauvek je odnela estradnog maga prvog dana meseca marta oko 17 časova dok su uz njegovu postelju bili njegovi najmiliji supruga Suzana, ćerka Aleksandra i posinak Danijel sa suprugom Tijanom.

Kreativni direktror "Granda" ispraćen je na večni počinak 6. marta na novom bežanijskom groblju koje se nalazi u blizini njegove porodične vile. Nije želeo Sale da bude sahranjen u Aleji zaslužnih građana već da on i njegova Sule kako je tepao supruzi uvek budu zajedno.

Od njega su se oprostili kolege, prijatelji, članovi familije, poznanici i svi oni koji su cenili njegov rad, a o njemu se, evo, i 11 dana kasnije govori, jer je uspeo ono što je retko ko na našim prostorima.

Sada je o gubitku direktora, prijatelja i saradnika progovorio i Zoran Pejić Peja koji se ne miri sa činjenicom da nikada više neće moći da okrene Popovićev broj telefona.

Dotakao se njihovog upoznavanja, saradnje duge dve i po decenije, ali i otkrio koje su to bile poslednje reči Saše Popovića koje je njemu uputio kada su se telefonskim putem čuli neposredno pred smrt:

- Bio sam u Beču kada sam saznao za tu tužnu vest. Saša je mislim preminuo oko 17 časova, a nakon deset minuta sam saznao.

Čuli smo se kada je bio u Parizu, dopisivali smo se i rekao sam mu da sam tu šta god da treba jer imam dosta prijatelja u Parizu, a on mi je rekao "Ne treba mi ništa, dovoljno je da je moja Sule tu uz mene". Kada se posle toga vrato iz Pariza, mimoišli smo se kolima.

Tada sam ga nazvao i pitao da li je on to prošao, on mi je odgovrio da jeste, ali da me nije video. Mnogo mi je bilo drago što sam ga video, stvarno sam se nadao, želeo sam i molio sam Boga da pobedi ovu najvažniju bitku.

Nažalost nije uspeo i mnogo mi je žao zbog toga. To je bila naša zadnja komunikacija porukama, nisam hteo da ga uznemiravam i da ga zovem, ali je on osoba koja zna i znao je koliko ga poštujem, cenim i volim - zaključio je Peja za "Grand".

Ipak, poslednje reči Saše Popovića bile su upućen njegovoj voljenoj Suzani i deci kojima je rekao da ih voli i da će ih od sada čuvati sa nekog drugog mesta, ali da će uvek biti uz njih.